Fast 20 Jahre lang hat sich der mittlerweile 80-jährige Friedrich Engelke für die Verlegung von Stolpersteinen in Villingen-Schwenningen eingesetzt, sogar einen Verein, Pro Stolperstein gegründet, dessen Vorsitzender er ist. Erste Stolpersteine sind in der Stadt verlegt, jetzt sollen Anfang November die voraussichtlich letzten Gedenksteine ihren Platz finden.

Angehörige und Nachfahren der Opfer der Nazi-Herrschaft reisen dafür extra bis aus Übersee in den Schwarzwald. Doch weil die Stadt keine Unterstützung für die Unterbringung der Angehörigen gewährt, steht nun die Finanzierung auf der Kippe.

40 Gedenksteine liegen schon in VS

Aber auch schon der Weg bis zur ersten Verlegung war mit vielen Hürden gepflastert. Erst nach jahrelangen Debatten im Gemeinderat und zwei abgelehnten Anträgen, wurde im dritten Anlauf 2020 die Verlegung von Stolpersteinen genehmigt.

Seitdem wurden 40 Gedenksteine auf dem Stadtgebiet verlegt. Am 7. und 8. November sollen dann die vorerst letzten 25 Steine folgen. Künstler Gunter Demnig selbst verlegt, wie bereits bei den vergangenen zwei Aktionen, die Steine. Einen, der im November seinen Platz in der Rietstraße 15 finden soll, ist der von Jenny Bär.

Gunter Demnig gilt als der Erfinder der Stolpersteine. Mit ihnen soll an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert werden. Seit 1996 hat er über 100.000 Steine verlegt. Hier ist er zu sehen, wie er bei seinem letzten Besuch in Villingen im März 2022 den Stolperstein für Ewald Huth vor dessen letzter Wohnadresse in der Kanzleigasse 8 am Münsterplatz verlegt. | Bild: Sprich, Roland

Der letzte Stolperstein

Den Stolperstein für Jenny Bär hat Friedrich Engelke bereits vor zehn Jahren anfertigen lassen – lange bevor die Verlegung vom Gemeinderat abgesegnet wurde. Damals wusste der heute 80-Jährige nicht, ob der Stein jemals seinen Platz finden würde. Nun hat er Gewissheit.

Den Stolperstein von Jenny Bär ließ Friedrich Engelke bereits vor 10 Jahren anfertigen. Nun soll er am 7. November 2023 endlich verlegt werden. Die Gedenktafel in Form eines Steins soll an das Schicksal der Villinger Jüdin erinnern. Sie wurde 1940 nach Gurs deportiert und 1942 gemeinsam mit ihrem Mann in Auschwitz ermordet. | Bild: Pascal Guegan

Am 7. November soll er gemeinsam mit sieben Weiteren in der Rietstraße 15 in der Villinger Innenstadt verlegt werden. Es sei der Letzte, den er noch bei sich zuhause hätte. „Dann habe ich keinen mehr im Keller“, sagt Friedrich Engelke.

Friedrich Engelke schämt sich nicht mehr so

Insgesamt sollen im November in Villingen 22 und in Schwenningen drei Stolpersteine verlegt werden. Das Ziel, auf das Friedrich Engelke fast zwei Jahrzehnte lang hingearbeitet hat, ist damit fast erreicht. Verspürt man da nicht Erleichterung? „Nein, Erleichterung nicht“, sagt der 80-Jährige. „Was ich in erster Linie empfinde ist: Ich schäme mich nicht mehr so.“

Nach beinahe zwei Jahrzehnten des Kampfes, sollen im November 2023 endlich die letzten Stolpersteine in Villingen verlegt werden. Doch Erleichterung verspürt der Vorsitzende des Vereins Pro Stolperstein VS Friedrich Engelke nicht. | Bild: Pascal Guegan

Zur Stolpersteinverlegung im November werden Engelke zufolge auch zahlreiche Angehörige und Nachfahren der Opfer erwartet. Sie würden dafür extra aus Frankreich, der Schweiz, den USA, Israel und so gar Argentinien anreisen.

Gerne würde der Verein Pro Stolperstein VS die Angehörigen der Opfer bei ihrem Besuch anlässlich der Stolpersteinverlegung angemessen unterstützten. Gerade weil sich nicht jeder die Reise leisten könnte. Doch dieses Vorhaben gestaltet sich nun als äußerst kompliziert.

Verein Pro Stolperstein VS Nachdem 2004 und 2013 der Gemeinderat der Stadt Villingen-Schwenningen wiederholt die Verlegung von Stolpersteinen ablehnte, gründete sich am 12. Mai 2024 der Verein Pro Stolpersteine Villingen-Schwenningen. Laut der Vereinssatzung ist der Zweck des Vereins die Förderung des Andenkens an Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und des verantwortungsvollen Handelns für Gegenwart und Zukunft.

Stadt lehnt Unterstützung ab

Anders als bei den zwei vergangenen Stolpersteinverlegungen soll es dieses Mal keine finanzielle Unterstützung der Stadt geben. Eine entsprechende Anfrage sei Friedrich Engelke zufolge zurückgewiesen worden. „Völlig abgelehnt wird jede finanzielle Unterstützung“, berichtet der Vorsitzende von Pro Stolperstein VS. Lediglich ein offizieller Empfang der angereisten Gäste sei vorgesehen.

Auf Anfrage des SÜDKURIER teilt der Pressesprecher der Stadt, Christian Thiel, mit, dass der Verein bei der Organisation und Vorbereitung der Verlegung der Stolpersteine unterstützt würde. Auch ein Empfang der Gäste sei geplant. Weitere Planungen lägen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. Die Frage, ob die Stadt den Besuch der Angehörigen auch finanziell unterstützt, blieb unbeantwortet.

Image-Schaden für die Stadt

Für die mangelnde Hilfsbereitschaft der Stadt Villingen-Schwenningen fehlt Friedrich Engelke das Verständnis. Als Stadt hätte man eine gewisse Verpflichtung der eigenen Geschichte gegenüber. Das Verhalten würde dem städtischen Ansehen schaden. „Es kratzt am Image“, meint Engelke. Zwar hätte der Verein keinen Anspruch auf finanzielle Unterstützung – andere Städte würden aber zeigen, dass es Wege gäbe.

Auf Anfrage des SÜDKURIER teilte beispielsweise die Stadt Konstanz mit, dass die dortige Stolperstein Initiative jährlich mit 13.800 Euro unterstützt würde. Auch in Tübingen hätte die Stadt Finanzmittel bereit gestellt. Die seien jedoch nicht in Anspruch genommen worden.

Trotz all der Enttäuschung ist es dem 80-jährigen Engelke wichtig, die bislang gute Zusammenarbeit mit den städtischen Ämtern positiv zu erwähnen. Noch nie hätte man dem Verein Dienstleistungen rund um die Verlegungen in Rechnung gestellt.

Auf Spenden angewiesen

Die aktuell fehlende Unterstützung der Stadt stelle den gemeinnützigen Verein jetzt aber vor große finanzielle Herausforderungen. „Wir sind aufgeschmissen“, sagt Vorsitzender Engelke. Als kleiner Verein würde man nicht über die notwendigen Mittel verfügen. Deshalb bittet der Verein nun um Spenden.

Spenden Wer den Verein Pro Stolperstein durch eine Spende unterstützen möchte, kann dies unter den folgenden Kontodaten:

Pro Stolperstein Villingen-Schwenningen e.V.

IBAN: DE76 6649 0000 0029 5965 06

BIC: GENODE61VS1

Für eine angemessene Unterstützung bei der Anreise, Unterbringung und Bewirtung der Angehörigen würden schätzungsweise Kosten von mehr als 10.000 Euro anfallen, berichtet Engelke. Derzeit sei man in der Lage, etwa die Hälfe davon zu tragen. Eigentlich sei dieses Geld aber für ein anderes Projekt vorgesehen gewesen.

Neue Gedenkstätte für NS-Opfer geplant

Der Verein hatte geplant, auf dem Schwenninger Waldfriedhof eine Gedenkstätte für die unzähligen Opfer des Nationalsozialismus zu errichten. Die Idee: Ein Lesepult mit einer Art Aktenordner, in dem die hunderten recherchierten Schicksale festgehalten werden.

Friedrich Engelke (links) und Heinz Lörcher (rechts) vom Verein Pro Stolperstein. Ihr letztes Vereinsprojekt sollte eigentlich eine Gedenkstätte im Schwenninger Waldfriedhof für die hunderten NS-Opfer werden. Doch die Finanzierung steht derzeit auf der Kippe. Vor ihnen auf dem Tisch steht der Gedenkstättenentwurf des Künstlers Jochen Meyder. | Bild: Pascal Guegan

Ein erster Entwurf für die Gedenkstätte liegt bereits vor. Er stammt aus der Feder des Künstlers Jochen Meyder. Aufgrund der komplizierten finanziellen Situation ist nun aber fraglich, ob die geplante Gedenkstätte realisiert werden kann.