Im 90. Lebensjahr ist am vergangenen Freitag die langjährige Rektorin des Gymnasiums am Hoptbühl, Marianne Kriesche-Karuth, verstorben. Sie ist nicht Generationen von ehemaligen Schülern ein Begriff, sie hat sich auch in vielfältiger Weise im öffentlichen Ehrenamt engagiert.

Nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihren Eltern aus den deutschen Ostgebieten geflüchtet, ist Marianne Kriesche in Zittau aufgewachsen, jener Stadt in Sachsen, die 1990 die Partnerstadt von Villingen-Schwenningen wurde. In Zittau hat sie ihr Abitur gemacht, später leitete sie viele Jahre lang den Freundeskreis Zittau und pflegte mit Herzblut die Städtepartnerschaft.

Lehrerin mit Leib und Seele

Marianne Kriesche war Lehrerin mit Leib und Seele. Bei der Volkshochschule und dem Bildungswerk unterrichtete sie bis vor wenigen Jahren noch Englisch. In ihrer aktiven Zeit hat sie neben Englisch auch Latein und Geschichte unterrichtet.

Ihre erste Stelle als Lehrerin trat Marianne Kriesche in Waldkirch an. 1961 kam sie nach Villingen ans Romäusring-Gymnasium und promovierte bei vollem Lehrauftrag mit einer sprachwissenschaftlichen Arbeit. Von 1978 wurde sie bis zur ihrer Pensionierung 1996 Schulleiterin am Hoptbühl-Gymnasium.

VHS-Reiseleiterin

In ihrer Freizeit war sie rastlos tätig, etwa als Reiseleiterin bei der VHS und dem Geschichts- und Heimatverein, vor allem nach Osteuropa, etwa ins Baltikum, auf die Krim oder nach Russland. Ehrenamtlich engagiert sie sich auch im Beirat des Freundeskreises Museum sowie in der Politik: Eine Amtsperiode lang war sie Mitglied im Gemeinderat in den Reihen der FDP-Fraktion.

Die Beerdigung ist am Dienstag, 14. September, um 13.30 Uhr auf dem Friedhof Villingen.