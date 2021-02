Die Kälte hat die Stadt im Griff. Temperaturen von bis zu minus 20 Grad zeigten die Thermometer in der Nacht auf Freitag. Die Messstation vom Hobby-Meteorologe Wolfgang Eich hielt am Freitag eisige Temperaturen fest: Am Villinger Warenberg waren es morgens um 6 Uhr Tiefsttemperaturen von minus 18,7 Grad am Erdboden, in zwei Meter Höhe minus 15,8 Grad Celsius. Ähnlich kalt war es zuletzt am 19. Januar 2017. Hier ein paar eisige Impressionen von unserem Fotograf Hans-Jürgen Götz.