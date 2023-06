Klack, Klack. Klack. Klack, Klack, Klack. Für das menschliche Gehör nicht wahrnehmbar, pirscht sich ein Jäger an. Es ist ein unheimliches Wesen, das das Blut seiner Opfer trinkt. Im Schutz der Dunkelheit fliegt es seinem Opfer in die Haare, verschmutzt die Wohnung und infiziert einen mit Krankheiten. So werden Fledermäuse wahrgenommen. Aber stimmt das alles auch so? Mit vielen Mythen und Vorurteilen hat Experte Stefan Walther bei einem Vortrag im Umweltzentrum Schwarzwald-Baar aufgeräumt. Viele Fledermaus-Fans sind gekommen, um mehr über diese faszinierenden Tiere zu erfahren, die man kaum zu Gesicht bekommt, weil sie nachtaktiv sind.

Nach dem Vortrag ging es für eine Nachtwanderung in das nahgelegene Schwenninger Moos, um das theoretisch gehörte in die Praxis umzusetzen. Fledermäuse seien nicht nur in Vampirfilmen oder Romanen häufig vertreten: Rund ein Fünftel aller Säugetiere gehören zur Gattung der Fledermäuse oder Flughunde. In Europa seien 24 der insgesamt 950 Arten heimisch. In Baden-Württemberg lassen sich von diesen Fledermäusen, die mit Mäusen rein gar nichts zu tun haben, fast alle verorten, so Walther.

Er berichtete, dass die bei uns als „Unglücksbringer“ bezeichneten Tiere zu den ältesten der Welt gehören und vermutlich seit 55 Millionen Jahren existieren. In anderen Kulturen gelten Fledermäuse oft als Glücksbringer, erklärt Stefan Walther. In China seien Fledermäuse oft auf Postkarten oder Briefmarken abgedruckt. Der Experte geht auch der Frage nach, ob Fledermäuse Krankheiten übertragen können. Das sei grundsätzlich nicht unmöglich. Allerdings scheuen sich die kleinen Jäger vor Menschen, weshalb es normalerweise nicht zum Kontakt komme. „Unsere Fledermäuse haben wenig Interesse an uns, greifen weder an noch fliegen sie einem ins Haar, wie manche behaupten“, so Walther. Dieser Mythos stamme aus der Barock-Zeit. Die damalig modernen und riesenhaften Perücken luden manch eine Fledermaus zum Verweilen und Naschen ein. „Diese Perücken waren so voller Flöhe und Insekten, dass sie heute direkt als Naturschutzgebiet deklariert werden würden“, scherzt der Fledermaus-Experte. Heutzutage seien Fledermäuse nicht mehr an unseren Haaren interessiert.

Das bekannteste Vorurteil ist wohl auch gleichzeitig das hartnäckigste: Trinken Fledermäuse wirklich Blut? „Nun ja“, antwortet Walther. Es lasse sich nicht leugnen, dass es insgesamt drei Arten gibt, die Blut saugen. Diese kommen aber nur in Südamerika vor. Die heimischen Fledermäuse begnügen sich mit Insekten, Früchten oder Nektar. Vor monströsen Attacken müsse sich also keiner fürchten.

Tagsüber befänden sich die Fledermäuse, entspannt kopfüber in ihren Schlupfwinkeln hängend, sowieso im Tiefschlaf. Warum sie dabei nicht runterfallen, erklärt Walther ebenfalls: „Es hat nicht mit Muskelkraft zutun. Dies wäre während des Winterschlafes auch viel zu anstrengend“, berichtet er. „Fledermäuse besitzen ausgeklügelte Sehnenverbindungen sowie Krallen an den Füßen, damit sie sich an den Bäumen verhaken können.“

Ausgestattet mit Fernlichttaschenlampe und Ultraschalldetektoren brachen die Teilnehmer dann auf ins Schwenninger Moos, um Fledermäuse zu beobachten. Sie hielten vor allem nach der Wasserfledermaus Ausschau, deren natürliches Jagdgebiet Gewässer sind, und hofften auf eine Begegnung mit der daumengroßen Zwergfledermaus oder dem Großen Mausohr, die hier am häufigsten zu finden sind.

Fledermäuse orientieren sich während der Dunkelheit durch Echo-Ortung. Die ausgesendeten Ultraschallwellen können durch Detektoren für Menschen hörbar gemacht werden. Während der Wanderung ließen sich viele verschiedene Geräusche wahrnehmen, die sich wie ein unregelmäßiges Klackern anhören. Die Tiere formen sich durch die reflektierten Schallwellen ein Bild ihrer Umgebung und können so nachts jagen. Lange lauschte die Gruppe den faszinierenden Geräuschen und bekam auch tatsächlich die eine oder andere Fledermaus zu sehen.

Leider gehe die Fledermaus Populationen stetig zurück, weiß Stefan Walther. Dies sei auf unzählige Faktoren wie den Klimawandel, Insektengifte, Zerstörung von Lebensraum, Holzschutzimprägnierungen oder weniger Nahrung zurückzuführen. „Generell würde ich mich freuen, wenn die Menschen mehr Verständnis für das Tier aufbringen.“