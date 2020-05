von SK

Villingen-Schwenningen (tri) Die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg, Birgit Hakenjos-Boyd, möchte Kandidatin der CDU für den Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen bei der Bundestagswahl im Herbst 2021 werden. Das bestätigte die Unternehmerin auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Schwarzwald-Baar Neujahrsempfang der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg: Die Region will auf Augenhöhe mit China stehen Das könnte Sie auch interessieren

„Wenn die CDU-Kreisverbände Rottweil und Tuttlingen zustimmen, werde ich als Nachfolgerin von Volker Kauder für unseren Wahlkreis antreten“, sagt die gebürtige Schwenningerin, die seit 2002 als Geschäftsführende Gesellschafterin in vierter Generation die Hakos Präzisionswerkzeuge GmbH leitet. „Eine zentrale Voraussetzung für eine Kandidatur war für mich, dass die erfolgreiche Zukunft der Firma gesichert ist. Das ist mir gelungen. Unser langjähriger Mitarbeiter und heutiger Produktionsleiter, Rudolf Egert, wird vom 1. Juni 2021 an zusammen mit mir die Firma als Technischer Geschäftsführer leiten. Bei ihm ist das Unternehmen in besten Händen. Diese Entscheidung habe ich natürlich auch vorab mit den Gesellschaftern unseres Familienunternehmens abgestimmt. Sie unterstützen mich in dem Wunsch, unsere Region als Abgeordnete in Berlin zu vertreten, was mir enormen Rückhalt gibt.“

Birgit Hakenjos-Boyd ist seit sieben Jahren CDU-Mitglied, hatte aber bislang keine Führungsfunktionen in der Partei. „Seit ich vor 18 Jahren die Geschäftsführung unseres Familienunternehmens übernommen habe, stand für mich immer die Firma an erster Stelle. Da blieb zu wenig Zeit, mich intensiver in der Partei zu engagieren“, erklärt sie. Im April 2018 wurde Hakenjos-Boyd als erste Frau zur Präsidentin der der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg gewählt. „Durch diese ehrenamtliche Aufgabe habe ich seit jetzt knapp zwei Jahren deutlich mehr Berührungspunkte mit der Politik als früher.

Villingen-Schwenningen Große Überraschung: Die Handelskammer zieht`s mit Verwaltung und Akademie an einen neuen Standort Das könnte Sie auch interessieren

Dadurch habe ich auch gemerkt, dass es mich reizt, mich als Abgeordnete in der Politik zu engagieren – natürlich für meinen Heimat. Ich bin gebürtige Schwenningerin und bis heute fest in unserer Region verwurzelt. Als Bundestagsabgeordnete hätte ich die Chance, zur positiven Entwicklung der beiden Landkreise beizutragen, was ich sehr gerne tun würde.“ Hakenjos-Boyd ist auch im Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden und im Wirtschaftsrat der CDU aktiv. Zudem gehört sie seit 2019 als Gründungsmitglied dem DIHK Board Europe Brüssel an. Falls sie in den Bundestag einzieht, will Hakenjos-Boyd nach eigenen Aussagen ihren inhaltlichen Schwerpunkt vor allem auf drei Felder legen: Digitale und analoge Infrastruktur, Bildung und Soziale Verantwortung. „Wenn ich als Kandidatin der CDU aufgestellt und von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt werde, will ich mich in erster Linie auf Dinge konzentrieren, von denen ich auch etwas verstehe – und das in einem Wahlkreis, den ich sehr gut kenne.“

Dazu gehört auch die Geschäftsführung der 1910 gegründeten Hakos Präzisionswerkzeuge GmbH. „Natürlich musste ich zuerst sicherstellen, dass die Firma langfristig beste Zukunftsperspektiven hat. Das ist mit der Entscheidung, Rudolf Egert im nächsten Jahr zum Technischen Geschäftsführer zu machen, der Fall. Herr Egert ist seit 1981 im Unternehmen. Er kennt Hakos wie kein Zweiter, und ich freue mich sehr, dass wir ihn für eine neue Aufgabe in der Geschäftsführung gewinnen konnten.“ Auch Birgit Hakenjos-Boyd selbst arbeitet bereits seit den 80er Jahren bei Hakos im Schwenninger Gewerbegebiet.