Die tiefe Verbundenheit zum Verein begann für Schütz, der in der Rietheimer Straße wohnte, bereits in den 60er-Jahren. Engagiert und hilfsbereit steuerte er Fahrgestelle für die verschiedenen Umzugswägen bei, zum Beispiel das für den Kinderwagen für den Heringssome. Für den Wagenbau war sein technisches Wissen unentbehrlich.

Jahrzehntelang mit Herzblut engagiert

Karl Schütz in Feierlaune. | Bild: Heringsdörfler Villingen

In allen Belangen der Heringsdörfler war er mit Herzblut dabei. Schütz nahm den Vorschlag des damaligen Vorsitzenden Alfred Herzog an, als Präsident zu kandidieren, und trat 1977 die Nachfolge von Fritz Kellers an. Zusammen mit dem Vorstand leitete er elf Jahre lang souverän den Verein. Mit Beendigung seiner Amtszeit wurde er zum Ehrenpräsidenten gekürt.

1979 war er selbst in seiner Eigenschaft als Präsident sich nicht zu schade, am über ein Jahr währenden Bau der Halle der Heringsdörfler am Unteren Dammweg mitzuwirken und seine Erfahrung, Tatkraft und Geschicklichkeit als Schlosser einzubringen. In der Rietstraße konnte man ihn bei einem Trödelmarkt antreffen, als er 1980 gerahmte Fasnachtsbilder unter die Narren und Närrinnen brachte. Damit sollte das durch den Hallenbau arg strapazierte Säckel wieder gefüllt werden.

Umzüge, Wecken, Bälle – er war immer dabei

Unzertrennliches, närrisches Trio: Karl Schütz, Renate und Josef Leippert. | Bild: Heringsdörfler Villingen

An den Umzügen warf er vom Riesenhering mit Elan zentnerweise Malzer hinaus. Am Fasnetmentig lud er immer in seine wärmende Stube ein und bewirtete die durchfrorenen Trommler der Heringswecker. Zusammen mit dem früheren dritten Vorsitzenden Josef Leippert und der verstorbenen Schriftführerin Renate Leippert beehrte er regelmäßig die Fasnachtsbälle der Heringsdörfler. Noch im hohen Alter blieb er bis in die Morgenstunden und hielt das eine oder andere Schwätzchen mit seinen Heringsdörflern.

Verlust eines humorvollen Gesprächspartners

„Unser Mitgefühl gilt der Familie. Als Ratgeber, humorvoller Gesprächspartner und Fasnachtsfreund wird er uns fehlen“, sagt Vorsitzender Frank Thoma. Die Heringsdörfler erinnern an Karl Schütz wehmütig – aber mit großer Wertschätzung und Respekt.