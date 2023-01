Der traditionelle Familienbetrieb aus Waldau besteht nun schon seit fast 100 Jahren und wird heute in der dritten Generation von Raumausstattermeister Martin Harder und seiner Frau Petra fortgeführt. In modernen und freundlichen Ausstellungsräumen empfangen sie ihre Kunden oder beraten auch direkt Vorort beim Kunden immer individuell und persönlich. Gerade in dieser schnellen und unsicheren Zeit sind die eigenen Räume wichtiger denn je geworden, denn sie sind eine Oase der Ruhe und Erholung.

Dabei umfasst ihr Angebot alle Bereiche des schönen Wohnens: Mit passenden Fensterdekorationen und Heimtextilien kann jeder Raum besonders werden. Sie verhelfen zu mehr Gemütlichkeit und beeinflussen die Raumakustik positiv. Und auch der Energieverbrauch kann durch die richtigen Vorhänge positiv beeinflusst werden. Alle Konfektionen werden im eigenen Nähatelier selbst genäht. Mit einer Vielzahl hochwertiger Bodenbeläge wie Teppich, Parkett- oder Designbeläge, Kork- oder Linoleum lassen sich Räume individuell gestalten.

Auch die Auswahl für den passenden Licht- und Sonnenrschutz ist breit gefächert. Das einfallende Licht wird so nach Kundenwunsch gesteuert. Auch Markisen tragen zum sorglosen Aufenthalt auf der Terrasse bei. Zum Schutz vor Insekten bieten die Insekten- und Pollenschutzsysteme Abhilfe. Die fachgerechte Aufpolsterung alter Lieblingssitzmöbel wird in der eigenen Polsterwerkstatt nach alter Tradition vorgenommen. Eine breite Auswahl an Möbelstoffkollektionen bieten für den Privatbereich ebenso wie für Objekte viele Gestaltungsmöglichkeiten. Zusätzlich bietet die Raumausstattung auch Maler- und Tapezierarbeiten an. (sk/fue)