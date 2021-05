Villingen-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Die große VS-Hotel-Hoffnung mitten im Corona-Stillstand: In der Reutestraße soll im Oktober ein neues Haus mit 85 Zimmern eröffnen

Mitten in einer Zeit, in der Hotellerie und Gastronomie aufgrund der Corona-Pandemie seit Monaten im Stillstand verharren, entsteht in Schwenningen ein Hotel-Neubau. Die Sombea GmbH erstellt in der Reutestraße ein Hotel, das im Bereich der Beherbergungsbetriebe neue Maßstäbe nicht nur für Villingen-Schwenningen setzen soll.