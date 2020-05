In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagfrüh kam es nach Polizeiangaben im Bereich der Hilda-von-Nassau-Straße in Villingen in einem Rohbau zu einem Einbruch.

Die Täter suchten offensichtlich gezielt nach Baumaterialien und nahmen Kupferrohre und Unterputzinstallationen mit, nachdem zwei verschlossene Baustellentüren aufgehebelt wurden.

Am Samstagnachmittag kam es zwischen 14 und 17 Uhr im Bereich der Gerberstraße zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter drangen über ein gekipptes Fenster in eine Wohnung ein und erlangten Bargeld und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen unter 07721/601-0 entgegen.