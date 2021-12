Die Feuerwehrabteilung Villingen musste sich am Sonntag selbst PS-starke Hilfe leisten. Ein Feuerwehrfahrzeug hatte sich bei einem Einsatz im aufgeweichten Boden festgefahren und musste von einem anderen Feuerwehrauto aus der Wiese gezogen werden.

Gegen 11.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer vermeintlichen Rauchentwicklung im Wohngebiet Schilterhäusle gerufen. Ein Anwohner war durch eine unklare Rauchentwicklung an einem Hochhaus in der Straße „Vor dem Klosterwald“ beunruhigt und alarmierte die Einsatzkräfte.

Witterung erzeugt Wasserdampf

Vor Ort stellte sich heraus, dass, wie ein Feuerwehrsprecher sagte, „es sich um verdampfendes Wasser handelte, das aufgrund des Temperaturunterschieds zu dieser Jahreszeit auf dem Dach kondensierte.“

Nachdem die Feuerwehr die Situation mit der Drehleiter in Augenschein nahm und schnell Entwarnung geben konnte, standen die Einsatzkräfte vor dem Problem, dass das Drehleiterfahrzeug mit den Rädern in der aufgeweichten Wiese eingesunken ist. Mit Unterstützung eines weiteren Feuerwehrfahrzeugs wurde das Drehleiterfahrzeug kurzerhand per Seilwinde wieder auf den richtigen Weg gebracht.