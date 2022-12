Villingen-Schwenningen vor 42 Minuten

Die Brandruine ist verschwunden: Neue Netto-Filiale eröffnet am 15. Dezember

Die kleine Netto-Filiale am Marktplatz ist Vergangenheit – schon vor dem Großbrand im Oktober 2021 gab es Pläne. Und auch der Aksa-Supermarkt will in Schwenningen bleiben.