von Jörg-Dieter Klatt

Wie bereits im September diesen Jahres dürfen die Mitarbeiter des Reparatur-Café-Villingen auch im Oktober wieder tätig werden. Am Mittwoch, 7. Oktober, ist zwischen 17.00 und 19.00 Uhr folgende Telefonnummer freigeschaltet (07721/206-4176). Dabei werden Reparaturaufträge angenommen. Dabei ist es besonders wichtig, dass die Einlieferer das Fabrikat und möglichst die genaue Typenbezeichnung des defekten Gerätes durchgeben. Den Anrufern wird für Samstag, 10. Oktober, ein Zeitfenster benannt, in welchem diese ihre Geräte in der Waldhauser-Straße 10/2 zum Gemeindesaal der Pauluskirche bringen können. Die ehrenamtlichen Reparateure werden in den folgenden drei Wochen versuchen die Geräte wieder auf Trab zu bringen. Wenn die Geräte fertig sind, wird mit den Besitzern telefonisch vereinbart, wann sie die Geräte wieder abholen können. Ein Lieferservice im Bereich der Doppelstadt kann vereinbart werden. Spätestens zum Novembertermin müssen alle im Oktober eingelieferten Geräte wieder abgeholt sein.

Beim Anliefern der Geräte zum Konfirmandensaal (Waldhauser Straße) muss ein Mundschutz getragen werden. Auf die Einbahnregelung auf dem Lieferweg ist ebenso wie auf die üblichen Abstandsregeln zu achten. Anlieferer ohne Mund-Nasen-Schutz dürfen ihre Geräte nicht abgeben. Ebenso können unangemeldete Anlieferer nicht bedient werden.

Das Reparaturcafé Villingen bietet seit über einem Jahr an, defekte Geräte auf ihre Reparaturfähigkeit zu untersuchen und unternimmt auch Reparaturen im Rahmen seiner Möglichkeiten. Pro Einlieferer wird jeweils nur ein Gerät angenommen. Die Reparaturen sind grundsätzlich kostenfrei, ein Spendenkässle freut sich jedoch über entsprechende Fütterung. Lediglich für notwendige Ersatzteile wird Kostenersatz erhoben.