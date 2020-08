Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Die Angst der Wirte vor dem Winter

Die IHK analysiert die Lage der Tourismus- und Beherbergungsbranche in der Region. Klare gebündelte Maßnahmen in den Innenstädten für den Herbst/Winter gefordert. In der Gastronomie droht eine Pleitewelle. Marketingexpertin gibt zahlreiche Empfehlungen, wie sich Herbergsbetriebe aufstellen sollten