Die Villinger Angler haben Müll an ihren Pachtgewässern eingesammelt. Das Konzept zur Säuberung der Natur wurde der momentanen Lage angepasst. Landratsamt und lokale Betriebe unterstützen die Fischer. Nachdem schon 2020 die Bachputzede coronabedingt abgesagt werden musste, sahen die Mitglieder der Anglergesellschaft großen Bedarf einer Müllsammelaktion an der Brigach mit ihren Nebengewässern.

Walter Jäger packt das Sammelgut in den Abfallcontainer des Abfallwirtschaftsamtes. | Bild: Christian Föhrenbach

Nach der erneuten pandemiebedingten Absage durch die Stadt Villingen-Schwenningen wurde daher vom Vorsitzenden des Vereins, Christian Föhrenbach, und seinem Vorstandsteam ein Konzept entwickelt, wie das Müllsammeln trotzdem stattfinden konnte: In Zweier-Teams oder im Familienverbund wurden die Gewässer samt ihrer Randstreifen am Freitagnachmittag und am Samstagmorgen gesäubert.

Anglerfamilie Lott sammelte am Eisweiher und am Sägebach herumliegenden Müll ein. | Bild: Christian Föhrenbach

Dem Aufruf folgten zahlreiche Mitglieder, Jugendanwärter und Gastfischer des Vereins. Trotz sehr widriger Wetterverhältnisse waren fast 50 Freiwillige am vergangenen Wochenende im Einsatz.

Erfreulich für die Fischer war, dass die Behörden und lokale Betriebe die Sammelaktion tatkräftig unterstützen. Das Abfallwirtschaftsamt des Landkreises versorgte die Helfer mit stabilen Müllsäcken und stellte Containern zur Müllentsorgung bereit.

Der gesammelte Müll vom Freitag wird von Angler Charles Hardinge vom Anhänger in den bereitgestellten Abfallcontainer umgeladen. | Bild: Christian Föhrenbach

Um Menschenansammlungen bei der Ausgabe der Müllsäcke zu vermeiden, erklärten sich ein Zoogeschäft und ein Autohaus bereit, die Säcke im Vorlauf der Sammlung auszugeben. Zwei Handwerksbetriebe stellten ihre Fahrzeuge und Anhänger kostenfrei zum Transport des Mülls zu Verfügung.

Familie Engel von der Anglergesellschaft Villingen sammelte bei Minusgraden an der Brigach in der Sebastian-Kneipp-Straße. | Bild: Christian Föhrenbach

Ein großer Abfallcontainer konnte komplett mit Müll gefüllt werden. Neben den üblichen Gegenständen, wie alten Autoreifen, kaputten Fahrrädern und illegal entsorgtem Hausmüll, war dieses Jahr auffallend viel Verpackungsmüll von Essen und Trinken zum Mitnehmen in den Sammeltüten der Angler.

Besonders unerfreulich für die Helfer waren auch die vielen gefüllten Hundekotbeutel entlang der Wege an der Brigach, die anstatt in die vorgesehenen Mülleimer, an die Flussböschung geworfen werden.