von Jörg-Dieter Klatt

Es riecht nach Holz, es riecht nach Lack. Außer dem Blick durchs Fenster auf eine idyllische Schneelandschaft weist eigentlich nichts auf das bevorstehende Weihnachtsfest hin. Allein den gerade 100 Jahre alt gewordene Alfons Schwörer aus Tannheim umgibt eine gewisse Unruhe, denn er möchte noch zwei Weihnachtsgeschenke fertigstellen.

Auf der Werkbank klemmen ein exakt gefertigter Holzrahmen und einige präzise geschnittene Furnierstreifen, die in Kürze ein Backgammon-Spielbrett werden sollen.

Der rüstige Senior fertigt an seiner Werkbank ein Backgammonbrett als Weihnachtsgeschenk. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

„Eine Bekannte hat sich das gewünscht und ich will‘s noch vor Weihnachten fertig bringen“, so der Senior in seiner urigen Werkstatt.

In dieser Werkstatt hat alles seinen Platz

Auf den ersten Blick wirkt die Werkbank nicht besonders aufgeräumt, beim näheren Betrachten zeigt sich aber eine geniale Ordnung. Jedes Werkzeug hat seinen Platz, jeder Handgriff sitzt und das Ergebnis zeugt von großem handwerklichem Geschick.

Spendenaktion Alfons Schwörer hat am 13. Oktober 2022 seinen 100. Geburtstag gefeiert. Unzählige Intarsienarbeiten und Glaswerkstücke im Tiffany-Stil hat er anlässlich der Jubelfeier der großen Verwandtschaft (27 Enkel und 34 Urenkel) zum „Kauf“ angeboten. Den Erlös hat er gedrittelt und dem Freibadförderverein, dem Fußballclub und der Nachsorgeklinik als Spende übergeben.

Nicht ohne Stolz zeigt der rüstige, ehemalige Landwirt und Forstarbeiter seinen Maschinenpark, der sich durch zahlreiche praktische Details vom ursprünglichen Lieferzustand unterscheidet.

Alfons Schwörer mit seiner Gehrungskreissäge für feinste Schnitte des Furniers. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Nahezu genial die Staubabsaugung für Hobel- und Sägemaschine, damit die Späne dorthin kommen, wo sie hingehören – nämlich in den Spansilo. Perfekt angeschliffene Stecheisen zeugen ebenso wie rasierklingenscharfe Furniermesser vom hohen Können von Alfons Schwörer.

Schicksalsschlag in der Kindheit

Die Zeit um Weihnachten erinnert den Hochbetagten jedoch eher an schicksalsträchtige Zeiten in seiner Jugend. Zusammen mit vier Brüdern und zwei Schwestern wuchs der kleine Alfons im Sägewerk in Pfaffenweiler in den frühen 1920er-Jahren auf.

Kurz vor Weihnachten im Jahr 1928 vernichtete ein Großbrand die Lebensgrundlage der Familie. Im dichten Nebel brannte das Sägewerk bis auf die Grundmauern nieder und entzog Vater August Schwörer jede Verdienstmöglichkeit. An ein geruhsames Weihnachtsfest war nach diesem Schicksalsschlag nicht zu denken.

Das Unheil geht weiter

Auch im Folgejahr blieb die Familie nicht von Unheil verschont. Alfons Schwörers Vater erlitt bei Arbeiten in einem Transformatorenhaus einen tödlichen Stromschlag, sodass die Familie nun gänzlich ohne Lebensgrundlage dastand.

Mutter Maria Schwörer fand 1931 in Leo Neininger einen neuen Mann, der es der Familie ermöglichte, wieder auf die Beine zu kommen. Grundlage waren zwei Ochsen, mit deren Hilfe durch Holztransporte nach Klengen und Marbach ein bescheidenes Einkommen erlangt werden konnte.

Die Geschenke bleiben klein

Aber an große Weihnachtsgeschenke war dabei nicht zu denken. „Als ich 14 Jahre alt war, lagen einmal ein paar Ski unter dem Weihnachtsbaum. Ja, daran erinnere ich mich noch sehr genau“, so Alfons Schwörer mit einem Strahlen im Gesicht, das noch heute von großer Dankbarkeit zeugt. Die Ski wurden an den Hängen des Osebergs ausprobiert. Der Rückweg nach Tannheim führte durch tiefen Matsch.

Der Pfaffenweiler Schulabschlussjahrgang 1937 mit Alfons Schwörer (mit Strickpulli in der Mitte vorn). Dahinter Lehrer Karl Brachat. | Bild: Repro: Jörg-Dieter Klatt

Besonders gerne erinnert sich Alfons Schwörer auch an ein Weihnachtsgeschenk unmittelbar nach dem Schulabschluss in Pfaffenweiler: „Da lag ein schicker Anzug mit langen Hosen auf dem Gabentisch. Endlich konnte ich mal lange Hosen tragen.“

Kriegs-Weihnachten mit Front-Bananen

Mit Karl Brachat hatte Alfons Schwörer in Pfaffenweiler auch einen besonderen Lehrer, der als Namensgeber der Villinger Realschule bis heute in aller Munde ist. Während der Kriegszeiten, die zwischen 1939 und 1948 das Leben von Alfons Schwörer bestimmten, gab es so gut wie kein Weihnachten.

Ob in Ulm, Ludwigsburg oder im Kampfeinsatz in Nordafrika oder gar in der Gefangenschaft in Amerika: „Da erinnere ich mich nur an ein paar Bananen, die wir 1942 in Nordafrika zu Weihnachten bekamen.“

Nachdem Alfons Schwörer 1950 eine eigene Familie gründete und die eigenen Kinder heranwuchsen, trat das Thema zur Jahreswende wieder in den Vordergrund. Der Christbaum stammte alljährlich aus dem Wald bei den Spitalhöfen und seine Frau bereitete eine Gans mit Knödeln zum Festmahl. Selbstverständlich war auch der Kirchgang um 18 Uhr in die St.-Gallus-Kirche in Tannheim.

Tod der Ehefrau lässt ihn um die Kinder bangen

Aber das junge Familienglück wurde durch den krankheitsbedingten Tod von Ehefrau Rosa im Jahr 1956 jäh unterbrochen. Wieder rückte das Feiern zu Weihnachten in weite Ferne, denn nun plagten Alfons Schwörer die Sorgen um die Kinder und deren Zukunft.

Die Behörden wollten nämlich die Kinder dem alleinstehenden Vater wegnehmen. Aber die Halbschwester der Verstorbenen, Olga Andris, nahm das Heft in die Hand und versorgte die Familie im Unotweg.

„Wir sind mit dem Auto nach St. Märgen gefahren und ich wusste nicht, was ich da sollte.“ Alfons Schwörer

Und man könnte es fast als Weihnachtsgeschenk bezeichnen, was der Frisör Anton Weißer aus dem Nachbarort Überauchen der Familie bescherte. Er fädelte mit List und Weitsicht ein Treffen mit Maria Beha aus St. Märgen ein. „Wir sind mit dem Auto nach St. Märgen gefahren und ich wusste nicht, was ich da sollte“, erzählt Alfons Schwörer mit verschmitzten Lächeln. „Vor dem Café Wangler hielt der Wagen und die Maria Beha kam auf mich zu. Da wusste ich: Des isch si.“

Die Familie wächst

Am 3. August 1957 wurde auf dem Lindenberg bei St. Märgen Hochzeit gefeiert und in den folgenden Jahren kam noch drei Kinder auf den Hof im Unotweg dazu.

Das Rathaus erhält zu Weihnachten zwei Uhren. Eine für den Ratssaal und eines für das Büro der Ortsvorsteherin Anja Keller. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Anlässlich des bevorstehenden Weihnachtsfestes 2022 freut sich der rührige Senior auf die Übergabe seiner jüngst in seiner Werkstatt entstandenen Holzuhren an Ortsvorsteherin Anja Keller: „Eine kommt in den Ratssaal, eine in ihr Büro. Dann weiß man, welche Zeit es geschlagen hat.“