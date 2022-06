Immer Brandopfer, die bei dem Großbrand in Schwenningen ihre Wohnungen, und somit alles, was sie besaßen, verloren haben, hätten sich hilfesuchend beim Diakonischen Werk gemeldet, sagt Geschäftsführerin Anita Neidhardt-März.

Drei Häuser sind am 8. Juni in der Schwenninger Lessingstraße fast vollständig ausgebrannt und somit unbewohnbar. „Den Menschen fehlt es praktisch an allem“, sagt Neidhardt-März.

Um zu helfen, habe sich die Diakonie entschieden, ein Spendenkonto zu eröffnen. Wer den Betroffenen so unter die Arme greifen will, um das Nötigste wieder zu beschaffen, kann eine Spende auf das Konto für Brandopfer beim Diakonischen Werk überweisen.

Die Bankverbindung Evangelische Bank eG, IBAN: DE 29 5206 0410 0005 0251 50, BIC: GENODEF1EK1. Als Kennwort sollte nach Angaben des Diakonischen Werkes „Brandopfer“ angegeben werden.

Hilfesuchende können sich dabei an die Beratungsstellen des Kirchlichen Sozialdienstes unter der Telefonnummer 07721/845150 oder der 07720/301341 wenden.

Auch die Stadt versorgt die Betroffenen in der städtischen Notunterkunft. Und die Angebote der Caritas stehen ihnen ebenso offen. In diesem Artikel haben wir die aktuellen Hilfsangebote zusammengefasst.