von SK

Lag es an der letzten, warmen Nacht in diesem Monat? Oder wollte die Gruppe junger Leute an einem der beliebtesten Villinger ungestört feiern. Wie auch immer – die Party unter freiem Himmel eskalierte ganz offensichtlich.

Die Aussicht vom Magdalenenberg ist herrlich. Hoer überspannt die unweit wachsende, uralte Eiche den Sonnenuntergang im Jahr 2001. Bild. Jochen Hahne | Bild: Hahne, Jochen

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es in der Nacht zum Sonntag auf dem Magdalenenberg gekommen. Bei einer Feier auf dem Aussichtshügel gerieten laut Polizei kurz nach Mitternacht ein 22-jähriger und ein 23-jähriger Besucher aneinander. Weiter heißt es wörtlich von den Ermittlern: „Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der 22-Jährige dem Älteren eine Glasflasche gegen den Kopf, wodurch dieser leicht verletzt wurde.“ Der Angegriffene sei mit dem Rettungsdienst in ein örtliches Klinikum eingeliefert worden.

Verdacht auf zu viel Alkohol

Der deutlich alkoholisierte Tatverdächtige konnte noch vor Ort durch die Polizei festgestellt werden. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss wurde der 22-Jährige zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten, hieß es Sonntag abschließend.

Das ganze Land lobt den besonderen Ort bei Villingen, deshalb sind Eskalationen wie jetzt besonders hier auch so ärgerlich: