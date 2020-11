Der SÜDKURIER meldet die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Donnerstag, 5. November, wurden 983 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind – ein Plus von 25 Fällen zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 1386 (plus 79 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 37 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 366 Personen (plus 54 Fälle zum Vortag).

Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Donnerstag, 5. November 29 am Coronavirus erkrankte Personen.

Abstrich: In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in VS-Schwenningen wurde am Mittwoch, 4. November, von 143 Personen ein Abstrich genommen.

Von den bisher bestätigten Fällen wurden folgende Zahlen in den Städten und Gemeinden des Landkreises gemeldet:

Villingen-Schwenningen: 572 (davon 370 Personen genesen)

Donaueschingen: 121 (85 genesen)

Bad Dürrheim: 66 (41 genesen)

Blumberg: 121 (91 genesen)

Bräunlingen: 25 (16 genesen)

Brigachtal: 32 (22 genesen)

Dauchingen: 18 (10 genesen)

Furtwangen: 96 (84 genesen)

Gütenbach: 8 (7 genesen)

Hüfingen: 47 (44 genesen)

Königsfeld: 33 (28 genesen)

Mönchweiler: 13 (4 genesen)

Niedereschach: 38 (26 genesen)

Schönwald: 11 (8 genesen)

Schonach: 17 (15 genesen)

St. Georgen: 99 (80 genesen)

Triberg: 37 (30 genesen)

Tuningen: 10 (5 genesen)

Unterkirnach: 8 (6 genesen)

Vöhrenbach: 14 (11 genesen)

Die betroffenen Personen sind auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Eine Aufhebung der Isolation erfolgt erst nach Gesundung und nach den Kriterien des Robert Koch-Instituts. Das Gesundheitsamt steht mit ihnen in Verbindung. Weitere Kontaktpersonen werden vom Gesundheitsamt ermittelt und nach Vorliegen der Kriterien gegebenenfalls isoliert.

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung für den Schwarzwald-Baar-Kreis am Standort Hallerhöhe in VS-Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen, ist am Montag und Mittwoch von 13 bis 16 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen, Telefon: 07721-9137190 geschalten. Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de.

Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung, Telefon: 07721-9137670. Mail: ordnungsamt@Lrasbk.de.

Fragen zum Thema Reiserückkehr, Hotline Telefon: 07721-9137679. Mail: Reiserueckkehrer@Lrasbk.de

Die Hotlines sind ausschließlich wie folgt erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr.

Der bislang schwerste Corona-Ausbruch in der Region: