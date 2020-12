villingen-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 8 Stunden

Der vermutlich schönste Kindergarten der Stadt geht bald in Betrieb

Die Junghansvilla am Warenbachtal wird im nächsten Jahr mit vier Kindergartengruppe belegt. Die erste Gruppe soll schon im Januar einziehen. Die Gruppenräume werden gerade eingeräumt. Sie lindern den Mangel an Kindergartenplätze in VS