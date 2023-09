Pascal Hein stammt aus Villingen und ist bekennender Fasnets-Fan. Vor allem faszinieren ihn die Kneipenfasnacht und die Gruppen, die Lokales oder auch Kritikwürdiges darüber hinaus auf die Schippe nehmen und das oft mit erstaunlich hoher Kleinkunst-Qualität.

Nun hat er sich diese für seine Dissertation vorgenommen, sammelt Lieder und Sprüche der schwäbisch-alemannischen Fasnet, den Fokus auf genau diese Kneipenfasnacht in Villingen und den Schmotzigen in Rottweil. Und dafür braucht er Material. „Besonders interessieren mich Lieder, Gedichte, Stücke, Sketche und Rede-Manuskripte“, erklärt Pascal Hein, und die am Besten aus den Jahren 2002 bis 2022. Einiges ist bereits bei ihm gelandet, doch es darf noch mehr werden. Denn den Schmotzigen als Forschungsobjekt, das gab es bislang so noch nicht.

Pascal Hein hat damit seine Leidenschaft zum Mittelpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeit gemacht: „Ich bin aktiver Fasnachter, seit ich denken kann.“ Irgendwann war er alt genug und seine Eltern nahmen ihn mit in eine Wirtschaft, in der Gruppen auftraten – und er war fasziniert. „Das hat eine Magie“, so der Doktorand der Universität Stuttgart. Also macht er sich jetzt daran, das kulturwissenschaftlich aufzuarbeiten. Und schaut dabei auch auf die Veränderungen, die die Corona-Pandemie hier gebracht hat. Zusätzlich hat Pascal Hein auch einen Newsletter eingerichtet. „Im Kontakt mit vielen Fastnachtern kam immer wieder die Frage auf, wann man denn mal etwas aus der Forschung sehen könne und so habe ich mich entschieden, einen E-Mail-Newsletter einzurichten. Wenn Euch also interessiert, wie es um meine Forschung steht, Ihr wissen wollt, wann und wo ich welchen Vortrag halte und Ihr euch über eine kleine Sneak Preview freut, abonniert gerne den Newsletter“, schreibt er dazu.

Diesen findet man hier: https://listserv.uni-stuttgart.de/mailman/listinfo/fasnetsforschungsinfo. Wer Pascal Hein Material für seine Fasnets-Forschung zukommen lassen möchte, kann dies per E-Mail an die Adresse pascal.hein@ilw.uni.stuttgart.de tun.