Zu einer Geldstrafe von 40 mal zehn Euro verurteilte das Villinger Amtsgericht einen 54-Jährigen wegen Titelmissbrauchs. Dem ehemaligen Dozenten an der Dualen Hochschule, die ihren Sitz in Stuttgart hat, war nach drei Jahren als Beamter auf Probe von der Lehranstalt gekündigt worden. Er hatte aber weiterhin den an das Amt gebundenen Titel eines Professors getragen, um sich bei weiteren Institutionen zu bewerben, was ihm jetzt eine Klage vor Gericht einbrachte.

Der Mann versicherte vor Gericht, dass es sich bei dem Titelmissbrauch um ein Versehen handele. Er argumentierte, dass wegen seines Einspruchs gegen die Entlassung ein noch nicht beendetes Hauptverfahren anstehe und er sich aus diesem Grund als weiterhin rechtmäßiger Titelträger sah – insbesondere, da auch die mit ihm korrespondierenden Amtsträger eines Gerichts wie auch zahlreiche Rechtsanwälte ihn weiterhin mit „Herr Professor“ angeschrieben hätten.

Der ehemalige Student der Politikwissenschaften, der zudem ein Diplom in Betriebswirtschaftslehre besitzt, war sich keiner Schuld bewusst, zumal er nach seinen Worten mit einem positiven Ausgangs des Hauptverfahrens gegen seine Entlassung rechnet. Richter Christian Bäumler sah hingegen den Titelmissbrauch als vollzogen an und verurteilte den zurzeit arbeitslosen Angeklagten zu der Geldstrafe.