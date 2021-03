Zwei Jahre nach seiner Wahl zum Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen zieht Jürgen Roth (57) von seinem bisherigen Wohnsitz in Tuningen in seine neue Wirkungsstätte um.

Allerdings zieht es das Stadtoberhaupt nicht in seine alte Heimatstadt Villingen, wo er am 18. März 1963 geboren wurde, sondern in den Stadtbezirk Schwenningen. Dies bestätigte das Stadtoberhaupt jetzt auf Nachfrage.Im Stadtbezirk Schwenningen