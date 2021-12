Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte Jonny Reinhardt Angst vor Hunden. Zumindest vor großen Hunden. Warum wusste er selbst nie so genau. Als sie dann auf Wunsch seiner Frau vor ein paar Jahren einen Hund aus der Verwandtschaft aufnehmen, versucht Reinhardt seine Angst zu überwinden, in dem er lernt, den Hund zu verstehen. Und wie versteht man einen Hund, Herr Reinhardt? „Man muss auf die Körpersprache achten.“

Inzwischen haben sie drei Hunde. Darunter auch eine italienische Dogge.

Je mehr er sich mit Hunden beschäftigt, desto mehr merkt er, dass er eigentlich am liebsten nur mit Hunden arbeiten würde. So entsteht die Dog-walk-Idee. Gassigehen auf Bestellung und gegen Bezahlung.

Zur Person Jonny Reinhardt ist 37 Jahre alt, wohnt mit seiner Familie – seiner Frau, drei Hunden und zwei Kindern – in Villingen. Seit ein paar Monaten bietet er seine Dienste als „Dog-walker" an und hat bereits erste Kunden. Nebenbei absolviert er noch eine Ausbildung zum Hundeverhaltenstherapeuten.

Vor ein paar Monaten dann geht seine Homepage online. Er macht Werbung in den sozialen Netzwerken. Inzwischen hat er bereits die ersten Kunden. In Donaueschingen, in Tannheim, im ganzen Kreis, sagt er. Fast alle sind Frauen. Das Alter reicht von 21 bis 65 Jahren. Ein Monatsabo ist auch dabei. Eine Gassi-Einheit von eineinhalb Stunden kostet 25 Euro.

Er holt den Hund an der Haustür ab und bringt ihn wieder. Meistens ist es damit aber noch nicht getan.

Die meisten Kunden geben ihm neben dem Hund auch noch dessen Probleme mit auf den Weg. „Der Hund zieht an der Leine und bellt, wenn andere Hunde kommen“, hatte eine Kundin ihn letztens vorgewarnt.

Reinhardt läuft mit dem Hund los. Einmal muss er ihn korrigieren, dann kann er ganz normal an anderen Hunden vorbeigehen. „Nach vier Stunden im Dog-walk konnte ich mit dem Hund ganz normal laufen.“ Das Problem ist meistens nicht der Hund.

Darum schaut sich Reinhardt auch immer zuerst den Besitzer an. Auch im Fall der Kundin. „Die Besitzerin ist sehr unsicher und das überträgt sich auf den Hund.“ Sicheres, selbstbewusstes Auftreten rät er ihr.

Die Kundin ist kein Einzelfall. Reinhardt hat das selbst überrascht. Dass so viele mit ihren Hunde-Problemen auf ihn zukommen. Seit einem Jahr studiert er nebenbei im Fernstudium Hundeverhaltenstherapie. In einem Jahr will er seinen Abschluss machen und sich dann auch darauf fokussieren. Die Nachfrage, das kann er jetzt schon sehen, ist offenbar da.

Ein paar Tipps zum richtigen Umgang mit Hunden

Regel Nummer eins: Den Hund nicht vermenschlichen. „Wenn Besitzer mit dem Hund anfangen zu diskutieren, so fangen die Probleme an“, sagt Reinhardt. Sein Credo deshalb: Nie gegen die Natur arbeiten. Den Hund nicht anschreien oder schimpfen. Sondern ruhig und bestimmt auftreten.

Hunde reagieren vor allem auf Körpersprache. Beim Kommando „sitz“ zum Beispiel, ist es nicht das Wort, das den Hund dazu bringe, sich hinzusetzen, es ist vielmehr der erhobene Finger oder eine andere Geste, die damit einhergeht. „Manchmal reicht schon ein Blick und er weiß, was ich will.“

Regeln Nummer zwei: Auslastung, Disziplin und Zuneigung. Das heißt vor allem auch: viel rausgehen mit dem Hund.

Die entscheidende Frage beim Gassi-Gehen ist für Reinhardt nicht wie oft – sondern wie lang. Gerade auch kleine Hunde, das würden viele vergessen, brauchen viel Bewegung. Zwischen zwei oder zweieinhalb Stunden am Tag sollten es schon sein.

Die Körpersprache der Hunde Drei Beispiele, wie man anhand der Körpersprache der Hunde erkennen kann, was das Tier will oder wie es ihm geht.



1. Schwanzwedeln: Bellt der Hund dazu noch, ist es meist ein Zeichen von Aggressivität oder Aufregung. Umso schneller der Takt des Wedelns, desto aggressiver ist der Hund. Ist er nur aufgeregt, ist das Schwanzwedeln eher kreisförmig. Grundsätzlich gilt: Es kommt immer auf die Situation und den Zusammenhang an.



2. Bellen: Bellt der Hund ganz oft hintereinander bedeutet das Unsicherheit. Ist das Bellen ganz tief und kommt oft hintereinander, dann ist es ernst gemeint.



3. Spielstellung: Treffen Hunde aufeinander und der Hund setzt sich so, dass der Hintern nach oben und der Oberkörper nach unten zeigt, ist es nicht unbedingt immer als Aufforderung zum Spielen gemeint. Es kann auch beschwichtigend sein. Dann zum Beispiel, wenn der Hund sich noch dazu die Nase ableckt.

Reinhardt hat keine Ausbildung. Die Arbeit mit den Tieren ist alles, was er will. „Ein Hund“, sagt Reinhardt, „liebt den Menschen mehr als sich selbst“. Sie geben einem viel zurück. „Wenn es einem schlecht geht spüren die Hunde das und wollen einen aufmuntern.“ Das hat er selbst in der Vergangenheit oft genug erlebt.