Der bekannte Chorleiter und Kirchenmusiker Alois Weinmann, der jahrzehntelang das kirchenmusikalische Geschehen der Stadt Villingen-Schwenningen mit geprägt hat, ist verstorben. Eng verbunden war Weinmann mit der Gemeinde St. Fidelis.

Für den 1974 nach Villingen gekommenen Oberlehrer und späteren Rektor der Warenbergschule wurde die Pfarrei St. Fidelis ein idealer Ort für seine kirchenmusikalische Passion und die Fidelisgemeinde hatte in ihm einen verlässlichen Partner für die Leitung des Kirchenchores, für das Orgelspiel und den Kantorendienst. Es zeichnete sich schon früh ab, dass der Alois Weinmann, der früh seine Eltern verloren hatte, sich vornehmlich zur Kirchenmusik hingezogen fühlte, da er während seiner Internatsjahre im Martinihaus und der Kirchenmusikschule in Rottenburg alle Voraussetzungen dafür erworben hatte.

Besonders die Orgel hatte es dem strebsamen Zögling angetan und so übte er mehr Zeit als viele seiner Mitschüler auf dem Instrument mit den tausend Möglichkeiten. Bis zuletzt war die Leidenschaft zu diesen Instrumenten ungebrochen. Wo immer sich Alois Weinmann aufhielt, sah er sich nach den Orgeln in den jeweiligen Kirchen um, erkundigte sich über den Zustand und wo es die Gelegenheit zuließ, setzt er sich an den Spieltisch.

Viele Akzente gesetzt

Vielen Kirchenbesucher wird in Erinnerung bleiben, dass es ihm immer Freude bereitete, mit einem gedehnten „Postludium“ noch etwas zum Verweilen in den Kirchenbänken zu bleiben und dem kleinen „Orgelkonzert“ zu lauschen.

In den 38 Jahren, in denen er den Chor der Fidelisgemeinde dirigierte, hat er wesentliche Akzente für die gesangliche Gestaltung der Gottesdienste gesetzt. Sein Leitmotiv war die lebendige Gestaltung der Liturgie im Sinne des zweiten Vatikanischen Konzils, der er durch ein abwechslungsreiches Repertoire aus allen Epochen der kirchenmusikalischen Literatur Rechnung getragen hat. Natürlich waren es die Werke der großen Komponisten wie Schütz, Bach, Scarlatti, Bruckner, Haydn und Mozart, die die Probenarbeit bestimmen und deren Aufführung dem Chorleiter Weinmann manchen Schweiß abverlangte.

Es waren jedoch auch die geselligen Lieder und Stunden, die für die oft harte Probenarbeit einen gewissen Ausgleich schufen. Natürlich ist es unmöglich, alle Facetten seiner kirchenmusikalischen Dienste, die er in über 60 Jahre geleistet hat, nur annähernd zu beschreiben. Nicht zuletzt waren da noch die zehn Jahre, in denen Chorleiter Weinmann als Vertreter der Region Einfluss durch seine Stimme auf den Diözesan-Vorstand des Cäcilienverbandes nahm und dort die Sorgen und Nöte der Chöre und Chorleiterkollegen der Region Schwarzwald-Baar vertrat.