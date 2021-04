Gute Nachricht für viele junge Familien: Der jahrelange massive Mangel an Kindergartenplätzen in der Stadt wird sich in den nächsten zwei, drei Jahren nach Berechnung der Stadtverwaltung deutlich reduzieren.

Es entstehen zahlreiche neue Plätze durch Kindergarten-Neubauten und Erweiterungen. Ganz aktuell sind jetzt Container zur Erweiterung für die Kindergärten am Ziegelbach in der Wöschhalde und am Deutenberg in Schwenningen eingetroffen.Die Container