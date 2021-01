von Kurt Weiß

In aller Stille, ohne Gayser-Musikanten und ohne Publikum, hat in diesem Jahr die Obereschacher Gayser-Gilde die fünfte Jahreszeit eingeläutet.

Schmücken mit dem Radlader

In den vergangenen Jahren hatte die Gilde am Dreikönigstag nach ihrem Häs-TÜV ihr Symbol, einen überdimensionalen Knochen, in einem Umzug zur Ortsmitte getragen, um ihn dort aufzustellen. Anschließend wurde der Fasnetbaum beim Rathaus geschmückt. Um den vorgeschriebenen Abstand zu wahren, musste in diesem Jahr der Radlader der Familie Zimmermann herhalten, um den Knochen in seine Halterung zu hieven und um die Fetzen am Baum anzubringen, um wenigstens ein bisschen Fasnetstimmung in die Ortschaft zu bringen.

Alles Närrische fällt aus

Dies dürfte es allerdings gewesen sein. Denn neben der Schülerbefreiung und der Rathausstürmung am Schmutzigen Donnerstag, der Teilnahme am Rum- und Num-Umzug, der diesmal in Weilersbach stattgefunden hätte, und dem beliebten Gayser-Ball wird in diesem Jahr alles Närrische ausfallen, was sonst zahlreiche Gäste in den Ort gelockt hätte.