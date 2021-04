Das Regierungspräsidium Freiburg hat jetzt den Haushalt der Stadt genehmigt. Das ist die Voraussetzung dafür, dass viele geplante größere Projekte und Vorhaben nun begonnen werden können. „Die Ausschreibungen sind auf dem Weg“, teilt dazu die Stadtverwaltung mit.

Der Haushaltsplan 2021 zeichnet sich trotz des Haushaltskonsolidierungspaketes wieder durch ein umfangreiches Maßnahmen- und Investitionspaket aus. „Allein die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Bereich Hochbau und Tiefbau belaufen sich auf insgesamt 28,3 Millionen Euro“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Der Genehmigung vorangegangen war ein großer Konsolidierungsprozess der städtischen Finanzen. Bis 2024 sollen verschiedene Maßnahmen umgesetzt werden, um das Defizit abzubauen. Neben der Digitalisierung von Werbemitteln und Arbeitsprozessen, der Optimierung der räumlichen Unterbringung von Mitarbeitern oder der nachhaltigen Reduzierung und keiner neuen Schaffung von Personalstellen sowie den Reduzierungen beim Winterdienst um Einsparungen zu erzielen, sind auf der anderen Seite auch höhere Einnahmen geplant. Hierfür werden verschiedene Gebühren und Steuern, wie Kitagebühren, Parkgebühren, Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, schrittweise erhöht.

Das Regierungspräsidium begrüßt die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der Stadt: „Die Bereitschaft von Verwaltung und Gemeinderat zu Kürzungen und Verschiebungen auf der Ausgabenseite sowie Verbesserungen der Einnahmenseite, auch in Form von Steuererhöhungen zeigt, dass allen Beteiligten bewusst ist, dass die unzureichende Finanzsituation nicht allein der Pandemie geschuldet ist. Die vom Gemeinderat und der Verwaltung erarbeiteten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung begrüßen wir ausdrücklich.“

„Steiniger Weg“

Rund 17 Millionen Euro sollen bis 2024 eingespart werden. „Das wird ein steiniger Weg“, sagt Oberbürgermeister Jürgen Roth. Die Entscheidungslinien seien vorgemerkt und würden in den kommenden Monaten eingearbeitet.

Nach der kompletten Umsetzung des Haushaltskonsolidierungspaketes könne die Vorgabe des Regierungspräsidium Freiburg, ein ausgeglichener Ergebnishaushalt, im Jahr 2024 erreicht werden. „Wie es aussieht, rechnen wir nun, auch bestätigt durch das Regierungspräsidium, 2024 mit einem kleinen, aber dennoch positiven Ergebnis von 0,7 Millionen Euro“, zeigt sich Roth in den beschlossenen Maßnahmen bestärkt.

Dennoch stehen 2021 zahlreiche wichtige Großprojekte auf dem Plan. Dabei fließen die meisten Gelder in Kitas und Schulen, die Erweiterung Kindertagesstätte Hochschule Polizei, der Umbau der Friedensschule zur Ganztagsschule, die Brandschutzsanierungen in der Klosterring- und Goldenbühlschule sowie die Generalsanierung des Schulverbunds am Deutenberg. Auch im Straßen- und Kanalbau wird viel passieren, darunter auch die Sanierung des Münsterplatzes.