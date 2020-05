Viele Hobbygärtner nutzen ihre Parzelle seit Jahrzehnten. In Pandemie-Zeiten sind die Gärten ein besonders begehrter Rückzugs- und Freizeitort

Schrebergärten sind wieder im Kommen, bieten sie doch Beschäftigung und Erholung in der Natur und gleichzeitig noch eine reiche Ernte an Gemüse, Obst und Blumen. Und vor allem in diesen Zeiten eine willkommene Abwechslung außerhalb der häuslichen