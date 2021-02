Nach Kampfabstimmung: Der Effizienzhaus-Standard Kfw-40 ist für Neubauvorhaben in Villingen-Schwenningen jetzt neuer Mindeststandard. Kritiker sprechen von „ökologischer Mogelpackung“, Befürworter sehen einen wichtigen Schritt für mehr Klimaschutz

Hart prallten am Mittwoch die Argumente aufeinander, als der Gemeinderat die Frage diskutierte, ob den Häuslebauern in der Doppelstadt künftig energie-effizientes Bauen nach KfW-Standard 40 zur Pflicht gemacht wird.Als sich am Ende eine klare