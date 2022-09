Der Klimawandel löst auch in der Region wachsende Zukunftssorgen aus. Müssen wir uns bald Sorgen um die Verfügbarkeit unseres Trinkwassers machen?

Der Dürresommer 2022 hat auch in der Region gravierende Spuren hinterlassen – sichtbar unter anderem durch die niedrigen Wasserstände in regionalen Gewässern. Zwar sorgt der Landregen aktuell für leichte Pegelanstiege der Flüsse und Seen, eine