Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Der Dünnschicht-Asphalt läuft

Drei marode Straßen in der Doppelstadt wurden in den letzten Tagen mit einer Lage Dünnschichtasphalt geglättet: Die Lichtensteinstraße und Achalmstraße in Schwenningen sowie die Hauptstraße Pfaffenweiler und in der Verlängerung der Anschluss an die Landesstraße 181.