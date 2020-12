von hjg

Schon früh morgens strömten noch in der Dunkelheit die ersten Besucher in Scharen auf den Münsterplatz und die angrenzenden Straße, um sich an den Marktständen der Händler mit frischen Lebensmitteln aller Art zu versorgen. Die Rucksäcke, Einkaufstaschen und- körbe, bei manchen auch der Fahrradanhänger, waren dieses mal besonders voll.

Großer Andrang auf dem letzten Wochenmarkt vor Weihnachten. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Der Ansturm war riesig. Viele hatten schon vorbestellt. Vor den Ständen bildeten sich zum Teil lange Schlangen.

Doch die Besucher waren diszipliniert und waren mit Geduld und einem Mund-Nasen-Schutz gewappnet.

In der Kanzleigasse strömen die menschen auf den Wochenmarkt. Morgens gab es hier schon ein kleines Verkehrschaos. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Auch in den Lebensmittelmärkten war vor den Feiertagen ein enormer Kundenandrang zu verzeichnen, der sich am Heilgen Abend fortsetzen dürfte. Kein Wunder: Sind doch die Weihnachtsfeiertage auch traditionell mit gutem und üppigen Essen und Trinken verbunden.