Der Sonntag ist bundesweit der Tag des offenen Denkmals, koordiniert durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Geschichten rund um Bau- und Kunstdenkmäler können hautnah bei Führungen erlebt werden. Seit 1994 ist Villingen-Schwenningen mit dabei und auch dieses Jahr öffnen sich spannende Türen unter dem Motto „Talent Monument“. Was sich dahinter verbirgt, erklärt Anita Auer vom Amt für Kultur und Ortskuratorin der Stiftung Denkmalschutz: „Die Individualisierung der heutigen Gesellschaft, in der man sich in Talentshows präsentiert, ist ein Thema, das aufgegriffen werden soll. Man möchte zeigen, dass Denkmäler sich nicht angestaubt anhören, sondern auch Stars sein können und sich ganz individuell präsentieren.“ Darauf können sich die Besucher freuen:

Durch die Janusz-Korczak-Schule in Schwenningen führt der ehemalige Rektor Bernd Cronemeyer. „Im Foyer der Schule präsentieren wir eine Bilderausstellung zu Janusz Korczak und ein Rundgang in dem imposanten Gebäude führt auch in den Physiksaal, der sich in einem Zustand wie vor 50 Jahren befindet“, sagt Cronemeyer. Spannend wird es in der Kuppel des Gebäudes, in der Cronemeyer berichtet, was sich dort alles abgespielt hat.

Im Gartendenkmal Waldfriedhof in Schwenningen erläutert Garten- und Landschaftsarchitekt Martin Kuberczyk die Landschaftsarchitektur und Planung des Waldfriedhofs. Maria Storz wird aus Sicht der Friedhofsverwaltung auf die Bestattungen und die technische Entwicklung eingehen und wie man aus heutiger Betrachtung den Charakter des Gartendenkmals erhalten kann.

Martin Kimmich vom Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau führt durch die 1913 erbaute Feuerwache in Schwenningen, die bis 2015 als Feuerwehrgerätehaus diente. Nach einer Generalsanierung wird das Kulturdenkmal durch die Gartenschule als Mensa und für den Schulunterricht genutzt.

Im Herzen von Villingen befindet sich die ehemalige Münze, durch die Peter Graßmann vom Franziskanermuseum führt. „Viel Rätselhaftes gibt es über das Gebäude, in dem Villinger Münzen geprägt wurden, die auch im Ostseeraum aufgetaucht sind, zu erzählen“, verspricht Graßmann. Manche Fragezeichen um die weitere Nutzung des Gebäudes sollen sich in Ausrufezeichen verwandeln. Gegen ein Entgelt können sich die Teilnehmer selber eine Münze prägen.

Über den Nachlass von Dr. Friedrich Hielscher, der in der Weimarer Republik in den Kreisen der nationalrevolutionären „Konservativen Revolution“ von sich Reden gemacht hatte, referiert Kreisarchivar Clemens Joos im Kreisarchiv.

Zum Rundgang auf den Spitalhöfen laden Eigentümer Werner Biselli und Ute Schulze ein. „Werner Biselli hat viele Informationen über die Spitalhöfe für eine Ausstellung zusammengetragen, die im Backhäusle zu sehen ist“, kündigt Schulze an. Beim Rundgang käme man am Hofkreuz vorbei, die Kapelle auf den Spitalhöfen sei zur Besichtigung geöffnet. Im Franziskanermuseum gibt es zum Tag des offenen Denkmals einen Informationsstand.