Da sich momentan mehr Menschen länger als sonst zuhause aufhalten, fallen dort vermehrt Abfälle an. Viele können ihre Keller und Garagen ausmisten oder im Garten arbeiten und nutzen die Öffnungszeiten der Recyclingzentren, Wertstoffhöfe, Kompostanlagen und Grüngutsammelstellen. Vermehrt gab es in den letzten Tagen einen großen Zustrom zu diesen Einrichtungen, was teilweise zu einer Überlastung der Zufahrten und zu Verkehrsbehinderungen im öffentlichen Straßenraum geführt hat.

Das Amt für Abfallwirtschaft des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis hat das Ziel, die Dienstleistung weiter aufrecht zu halten. Jedoch können die Leistungen nur angeboten werden, wenn der Betrieb diszipliniert und geregelt abläuft und der Verkehrsraum vor den Standorten nicht gestört wird, heißt es jetzt von einer Behördensprecherin.

Damit sich die Nutzerströme besser verteilen, werden ab Dienstag, 14. April die Öffnungszeiten erweitert (siehe Anlage). Bürger werden deshalb dringend gebe-ten: Anlieferungen, die am Samstag, 11. April geplant sind, bitte auf die kommende Woche zu verschieben!

Daher erfolgt der dringende Appell, folgende Regeln und Hinweise zu beachten:

Anlieferungen sollten nur erfolgen, wenn sie dringend notwendig sind. Wertstoffe sollten zu Hause gesammelt werden und bereits dort in jeweilige Abfallarten getrennt werden, damit diese zügig in die jeweiligen Container gegeben werden können, so dass möglichst wenig Zeit auf dem Wertstoffhof benötigt wird. Auf Kleinstanlieferungen sollte verzichtet werden.

Für Grüngutanlieferungen können alternativ die Kompostanlagen in Villingen und Hüfingen genutzt werden. Im Bereich von Villingen-Schwenningen stehen außerdem fünf Grüngutsammelstellen zur Verfügung (siehe Anlage).

Im Bereich aller Sammelstellen sind die Corona-bedingten Vorsichtsmaßnahmen zu beachten: Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Besuchern sowie zum Betriebspersonal; nur eine Person verlässt das Auto, es sei denn, für die Entladung von schweren Gegenständen sind zwei Personen notwendig (zum Beispiel Kühlschrank) – das Betriebspersonal kann aus Gründen des Infektionsschutzes nicht beim Entladen helfen; Gerät zum Entladen, wenn nötig (ggf. Besen, Gabel), sowie Handschuhe selbst mitgebringen; Anweisungen des Betriebspersonals sind zu befolgen. Was nicht den Annahmekriterien entspricht, muss wieder mitgenommen werden.

Für jeden Standort ist geregelt, dass nur eine begrenzte Anzahl weniger Fahrzeuge eingelassen werden. Hierdurch kommt es zu Warteschlangen vor den Einfahrtstoren. An allen Sammelstellen ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Anlieferungen von Bürgern anderer Landkreise sollen abgewiesen werden, heißt es nun weiter. Bei Nichteinhaltung der Regeln isei der Landkreis gezwungen, die Sammelstellen zu schließen, so weiter die Behörde vor Ostern.

Die Müllumschlagstation Tuningen und die Deponie Talheim (Landkreis Tuttlingen) sind für Privatanlieferer kommende Woche noch geschlossen. Dies betrifft sowohl Sperrmüll- oder Restmüllanlieferungen, Bauschutt und sonstige Abfälle aus privaten Haushalten. Hiervon nicht b-troffen sind Anlieferungen der Kommunalen Müllabfuhr sowie Anlieferungen von Gewerbeabfällen. Eine Öffnung für Privatanlieferungen wird voraussichtlich ab dem 20. April möglich sein.