Der Kulturbereich ist eine der am stärksten betroffenen Branchen während der aktuellen Pandemie rund um COVID-19. Auch große und kleine Veranstalter aus der Doppelstadt leiden unter den Auswirkungen der Veranstaltungsverbote.

„Die Bundes- und Landesregierungen haben meiner Meinung nach mit den Kontaktverboten genau richtig gehandelt“, meint der Schwenninger Elias Raatz, der mit seinem Dichterwettstreit deluxe Poetry Slam Events in über 20 Städten veranstaltet und das Programm im lokalen Capitol Lichtspieltheater betreut.

„Trotzdem ist es natürlich deprimierend, wenn du als Kulturschaffender plötzlich mit nichts dastehst und liebevoll geplante und vorbereitete Events dann einfach ausfallen.“

Unzählige Events abgesagt

Bis Ende Juni finden keine weiteren von Raatz organisierten Veranstaltungen mehr statt, das Schwenninger Capitol pausiert wahrscheinlich bis zum Start der nächsten Spielzeit im September. Alle bis dahin geplanten Veranstaltungen mussten teilweise auch kurzfristig noch abgesagt werden. So auch das „Best of Poetry Slam“ in der Schwenninger Neckarhalle, das nur 24 Stunden vor dem eigentlichem Beginn gestrichen werden musste.

Am Schlimmsten sei für ihn, sagt Raatz, dass Eventabsagen nicht einfach bedeuten, dass die Arbeit auch wegfalle: „Alle Events waren vor der Krise schon komplett durchgeplant. Im Endeffekt müssen wir beispielsweise durch den Stress mit Ticketrückerstattungen noch mehr Zeit in die abgesagten Veranstaltungen hineinstecken, als wenn sie stattgefunden hätten. Nur eben meistens, ohne damit Umsätze zu generieren.“

Auch finanziell eine schwierige Zeit

Der Umsatzausfall macht dem jungen Team einige Sorgen, vor allem da dadurch einige laufende Projekte eventuell abgesagt werden. Dies betreffe vor allem „Textsorbet II“, die zweite von Elias Raatz herausgegebene Buch-Anthologie mit 28 Slam Poeten aus ganz Deutschland. Eigentlich sollte sie am 1. Juli dieses Jahr erscheinen, doch die Druckkosten sind einfach nicht mehr stemmbar.

„Wir geben alles, um das Projekt, das eigentlich fertig ist und in das mehr als 35 Menschen fast ein Jahr viel Leidenschaft und Liebe reingesteckt haben, noch zu retten“, gibt sich Raatz entschlossen. Dafür braucht er nun die Mithilfe seiner Gäste, von Kulturfreunden und von Buchbegeisterten.

Crowdfunding-Kampagne gestartet

Um das Buch zu finanzieren wurde deshalb eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, bei der Menschen geringe Geldbeträge spenden können und dafür verschiedene sogenannte „Dankeschöns“ erhalten. Beispielsweise lustig-lyrische Postkarten mit Illustration und Tiergedichten oder das erste Buch.

Dabei ist der Name Programm: Viele Mitglieder der Menge (Crowd) leisten jeweils einen Beitrag zur Finanzierung (Funding) eines Projekts. Es ist auch möglich, das neue Buch für den späteren Ladenpreis vorzubestellen.

Das ermögliche den jungen Kulturschaffenden die aktuelle Zeit überstehen und helfe laut dem veröffentlichen Kampagnentext dabei, auch nach der Zeit von Corona „Texte von Bühnenpoeten aus dem gesamten deutschsprachigen Raum an das Publikum heranzutragen und weiter junge Kunst und Kultur anbieten zu können“.

Über das Buch

„Textsorbet II“ umfasst wie der erste Teil 28 unterschiedliche Texte von 28 Bühnenautoren aus der Poetry Slam Szene. Von lyrisch bis lustig und von prosaisch bis nachdenklich scheint jeder Literaturgeschmack angesprochen. „Eine Sammlung herausragender Texte der besten Poetinnen und Poeten , die im Rahmen der Veranstaltungsreihe Dichterwettstreit deluxe erfolgreich auf der Bühne standen“, verspricht der Klappentext des ersten Teils.

Im derzeit auf der Kippe stehenden zweiten Teil können sich Leser unter anderem auf Texte der beiden deutschsprachigen Meister im Poetry Slam Jean-Philippe Kindler und Friedrich Hermann oder des Preisträgers der Tuttlinger Krähe Artem Zolotarov freuen. Daneben tauchen weitere in der Szene bekannte Namen wie Maron Fuchs, Hank M. Flemming, Richard König, Laura Gommel oder Daniel Wagner auf.