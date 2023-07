Sie war gefühlt schon immer da mitten in der Villinger Innenstadt – doch bald ist sie weg: Die Deichmann-Filiale in der Niederen Straße schließt am 15. Juli ihre Ladentüren für immer.

Die Schuh-Kette zieht aus der Stadt heraus in den Modepark Röther. Doch droht dem Ladengeschäft am exponierten Standort mitten im Villinger Zentrum nun der langfristige Leerstand?

„Die Fläche wird nicht leerstehen.“ Christoph Mayer, Eigentümer der Immobilie

Christoph Mayer, Eigentümer des Deichmann-Gebäudes, gibt hier Entwarnung. Derzeit laufen nach seinen Angaben bereits Gespräche mit mehreren Mietinteressenten für die Fläche. Zwar sei noch nichts spruchreif, doch laut Mayer handle es sich durchaus um ernstzunehmende Anwärter.

„Die Fläche wird nicht leerstehen“, verspricht er. Bei dem Ladengeschäft an der Ecke zur Brunnenstraße handle es sich schließlich um einen sehr etablierten Standort in Villingen.

VS-Villingen Mitten in Villingens Einkaufsmeile: Dieses Haus braucht dringend eine Schönheitskur Das könnte Sie auch interessieren

Wie lange Deichmann in dem Gebäude Mieter war, kann der Eigentümer auf Anhieb gar nicht genau sagen. „Auf jeden Fall mehr als 30 Jahre“, weiß er. Tatsache: Viele Villinger können sich gar nicht mehr an einen anderen Mieter an diesem Standort erinnern. 420 Quadratmeter auf zwei Voll- und zwei Zwischengeschossen hat die bisherige Deichmann-Filiale, dazu kommen 200 Quadratmeter Nutzfläche. Erst im vergangenen Dezember hatte es einen Wasserrohrbruch gegeben, von dem auch der Schuhladen betroffen war.

Deichmann setzt auf ebenerdige Flächen

Doch das hat keinen Anteil am Umzug einige Monate später. Der Standort im Zentrum der Innenstadt ist gut, weiß auch Christoph Mayer. Deichmann setzt jedoch andere Prioritäten: Mit über 550 Quadratmetern steht im Modepark Röther ab 27. Juli „eine deutlich größere, ebenerdige Verkaufsfläche mit neuem Ladenbaukonzept und guten Parkmöglichkeiten zur Verfügung“, so Deichmann-Pressesprecher Christian Hinkel.

Umbau ist in vollem Gange

Derzeit, so der Deichmann-Sprecher, laufen die Umbauarbeiten in den neuen Räumen auf Hochtouren. Für das Team bringt der Umzug außer dem neuen Arbeitsort keine Veränderungen: Das Verkaufs- und Beratungsteam mit seinen acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird auch im Modepark Röther im Einsatz sein, so der Pressesprecher.