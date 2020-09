von Kurt Weiß

In seiner ersten öffentlichen Sitzung während der Corona-Pandemie befasste sich der Ortschaftsrat mit den Wünschen für den Haushalt 2021 außerhalb seines eigenen Budgets.

Nächste Runde für Projekte

Da im laufenden Jahr verschiedene angemeldete Projekte noch nicht realisiert wurden und aufgrund der Haushaltssperre auch keine Aussicht darauf besteht, schlug Ortsvorsteher Klaus Martin vor, diese Projekte erneut anzumelden. Dazu gehören in erster Linie Sanierungen im Dünnasphaltdeckschicht-Verfahren: Betroffen sind ein Teil der Stumpenstraße, ein kurzes Teilstück der Neuhauser Straße und die westliche Zufahrt von Sommertshausen in die L 178. Auch eine Verbreiterung des Gehweges an der Stumpenstraße in einem gefährlichen Abschnitt wünschen sich die Obereschacher.

Geld für Verkehrsgutachten

Seit längerem fordert der Ortschaftsrat im Zusammenhang mit dem Lückenschluss B 523 ein Verkehrsgutachten für den Stadtbezirk und beantragte deshalb erneut für diese Maßnahme eine erste Rate in Höhe von 20 000 Euro. Ein weiteres Thema war der Konzeptentwurf des Landkreises für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). Ortsvorsteher Martin bedauerte, dass der ÖPNV in den kleineren Stadtbezirken nicht von der Stadt, sondern vom Landkreis geplant werde und forderte eine bessere Darstellung auf den Fahrplänen. „Insgesamt können wir mit der Planung aber zufrieden sein“ so Martin. Diese sieht einen Stundentakt aus Richtung Niedereschach und Fischbach nach Villingen, nach Schwenningen über Kappel und nach Mönchweiler vor.

Drei Standorte für Mitfahrbänkle

Zur Realisierung eines Mitfahrerbänkles sollen bis zur nächsten Sitzung drei vorgeschlagene Standorte ausgemessen werden. Über die Sanierung verschiedener Feldwege konnte die Ortsverwaltung eine Zusammenstellung vorlegen, aus der hervorging, dass der Ortschaftsrat aus seinem Budget rund 35 000 Euro zur Verfügung gestellt hatte. Erfreulich war auch die Nachricht, dass jetzt die Stadt nach einigen Anläufen den Privatweg Alte Neuhauser Straße samt Abwasserkanal übernommen hat.

Unsicherheit rund um Glasfaserausbau

In der Frageviertelstunde bemängelte das Ratsmitglied Wolfgang Zimmermann die Parksituation in der Augenmoosstraße. Dort gebe es für landwirtschaftliche Fahrzeuge bei Gegenverkehr nur noch ein Durchkommen, wenn entgegenkommende Autos bis zur nächsten Straßeneinmündung rückwärts fahren. Er schlug deshalb vor, Parkbuchten einzurichten. Ein weiteres Thema war der Glasfaserausbau für Obereschach. Dazu wollte und konnte Klaus Martin keine Prognose abgeben. „Wir waren vor zwei Jahren auf einem hoffnungsvollen Weg, doch infolge einer Änderung der Zuschussrichtlinien wurde dieser zunichte gemacht. Wir hoffen aber, dass im Frühjahr 2021 mit der Kabelverlegung von Schabenhausen bis zum Übergabepunkt an der Schlossbergstraße begonnen werden kann“, so Martin.