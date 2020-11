Seit Montag sind Bars und Restaurants in Baden-Württemberg und somit auch in Villingen-Schwenningen zu. Speisen dürfen nur geliefert oder abgeholt werden. Die Maßnahmen sollen die Corona-Infektionszahlen minimieren. Am vergangenen Wochenende waren die Einrichtungen dagegen noch auf. Haben Bürger aus VS dies nochmal zum Feiern genutzt?

„Es gab keine besonderen Vorkommnisse“, sagt Jörg-Dieter Kluge vom Polizeipräsidium in Konstanz dazu auf SÜDKURIER-Anfrage. Der Polizeibeamte aus der Pressestelle nennt lediglich drei Vorkommnisse, die erwähnenswert seien.

Angebliche Corona-Party

So waren die Polizisten am Samstag gegen 18 Uhr, in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt, zum Bereich des Goldenbühl-Sportparkplatzes gerufen worden. Dort fand angeblich eine so genannte Corona-Party statt. Vor Ort trafen die Ordnungshüter eigenen Angaben zufolge aber nur auf vier Jugendliche, die sich getroffen hatten.

Ebenfalls am Samstagabend überprüften die Beamte außerdem gastronomische Betriebe in Schwenningen. Das Personenaufkommen sei aber sehr gering gewesen und auch sonst habe es nichts zu beanstanden gegeben.

Am Sonntag, gegen 19 Uhr, war die Polizei darüberhinaus im Gebiet um den Bahnhof in Villingen hinsichtlich möglicher Verstöße gegeben. Tatsächlich wurde letztlich ein Mensch angezeigt, weil er gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sowie gegen das Rauchverbot im Bahnhofsbereich verstoßen hatte. Sonst aber hat es in Villingen-Schwenningen laut Polizei keine Vorkommnisse in Bezug auf die Nicht-Einhaltung der verschärften Corona-Verordnung gegeben.

Diese sieht seit Montag vor, dass unter anderem Fitnessstudios, Kneipen und Bars, aber auch Kosmetik- und Piercingstudios, Tanzschulen, Wohnmobilstellplätze den gesamten November über geschlossen bleiben. Restaurants dürfen Essen zum Liefern und Abholen anbieten.