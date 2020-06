Seit der Einführung des neuen Stadtbus-Konzepts im Januar diesen Jahres gab es zahlreiche Verbesserungsvorschläge und Änderungswünsche von den Nutzern. Fast alle dieser Wünsche können umgesetzt werden. So steht es in einer Vorlage, die im Arbeitskreis Verkehrsentwicklung vorberaten worden ist. Am Mittwoch diskutieren die Mitglieder des Verwaltungsausschuss darüber und am 24. Juni soll der Gemeinderat diese Sache beschließen.

Viele Linien betroffen

Die Änderungen betreffen zahlreiche Linien, so kann man mit der Linie 1 dann beispielsweise ohne umzusteigen von der Südstadt ins Klinikum fahren. Es gibt lediglich einen kurzen Stopp am Bahnhof. Die Linie 6 hält wieder am Ärztehaus (früheres Goldenbühl-Krankenhaus) in der Berliner Straße, auch dies war von vielen Nutzern angeregt worden.

Erneut Dringlichkeitsvergabe

Etwas verzwickter ist die Vergabe der gesamten Verkehrsleistungen. Diese wurden mit einer Dringlichkeitsvergabe für die Dauer von einem Jahr an den einzigen Bieter, die VGVS, vergeben. Jetzt muss die Stadt das weitere Verfahren für die Vergabe einleiten, dieses Verfahren muss zweistufig durchgeführt werden. Ein erster Schritt ist die Vorabbekanntmachung, gehen hier innerhalb von drei Monaten ein oder mehrere eigenwirtschaftliche Angebote ein, ist die Stadt verpflichtet, eines dieser Angebote anzunehmen. Eine Ausschreibung würde dann entfallen.

Europaweit ausschreiben

Gehen keine eigenwirtschaftlichen Angebote ein, muss die Stadt die europaweit ausschreiben. Da dieses Verfahren auf jeden Fall bis Ende 2021 dauert, gibt es eine Versorgungslücke vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021. Der Vertrag mit der VGVS läuft ja am 31. Dezember 2020 aus. Also muss die Stadt erneut eine Dringlichkeitsvergabe für ein Jahr vornehmen. Laut der Vorlage ist eine Direktvergabe an den bisherigen Betreiber, die VGVS, nicht möglich.

Die jährlichen Kosten schätzt die Stadt auf rund 8,46 Millionen Euro, in dieser Summe ist allerdings schon ein Sicherheitsfaktor von rund 20 Prozent eingerechnet.