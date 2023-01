von SK

Die Temperaturen in den Nichtschwimmer- und im Babybecken im Villinger Hallenbad und im Neckarbad in Schwenningen sollen um zwei Grad erhöht werden. Das teilen die Stadtwerke mit.

Derzeit liegt eine weiße Schneedecke über der Region, dennoch hat sich der Winter in Deutschland bislang von seiner milden Seite gezeigt. Die Gasspeicher in Deutschland seien gut gefüllt, eine Gasmangellage in diesem Winter sei nicht zu befürchten.

„Vor diesem Hintergrund haben wir uns als BVS dazu entschieden, die Wassertemperaturen in den Nichtschwimmer- und Babybecken unserer beiden Hallenbäder ab Februar um je zwei Grad zu erhöhen“, erklärt BVS-Geschäftsführer Gregor Gülpen.

Nicht überall wird es wärmer

In den beiden Schwimmerbecken bleibe es bei einer Temperatur von 26 Grad Celsius. In den Nichtschwimmerbecken werde die Temperatur von derzeit 27 Grad auf 29 Grad Celsius erhöht, im Babybecken von derzeit 28 Grad auf 30 Grad Celsius, teilt die Bädergesellschaft weiter mit.

„Wir möchten uns bei all unseren Badegästen und auch bei allen Mitgliedern der Vereine recht herzlich bedanken, dass sie diese notwendige Maßnahme mitgetragen haben. Und die bisherigen Anstrengungen in dieser herausfordernden Zeit haben sich allemal gelohnt“, so Gülpen.

„Gemeinsam konnten wir durch die verschiedenen Maßnahmen im Kneippbad und in den Hallenbädern insgesamt eine Million Kilowattstunden einsparen. Das ist eine enorme Zahl und das Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung von allen. Dafür gilt mein großes Dankeschön an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch an unsere Badegäste, die sehr verständnisvoll reagiert haben.“

Über die Sommermonate hinweg wurde das Schwimmerbecken im Kneippbad mit einer Spezialfolie über Nacht abgedeckt, um die Wärme im Schwimmbecken zu speichern. Zusätzlich wurde durch den Einsatz von Solarthermie auf die Erwärmung durch Erdgas oftmals verzichtet.

Durch die Absenkung der Wasser- und Raumtemperatur in den Hallenbädern wurde sehr viel Energie in den vergangenenwurde sehr viel Energie in den Monaten eingespart. Dies sind nur einige Beispiele der Vielzahl an Maßnahmen, die getroffen wurden, um möglichst viel Energie einzusparen.

Die Anhebung der Wassertemperaturen in den Nichtschwimmer- und Babybecken erfolgt zum 1. Februar 2023.