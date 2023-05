Das Parkhotel Wehrle hat vielen Tribergern gefehlt. Denn zum Tag der offenen Tür zur Eröffnung haben sich im Verlaufe der sechs Stunden sehr viele Besucher eingefunden. Sie ließen sich vom Wehrle-Team um Hoteldirektor Johannes Hilser aufklären über die Beschaffenheit des Hauses und wie es dazu kam, dass es nun wieder aufwärts gehen soll.

Eigentümer des Hauses ist nach wie vor Günther Möckesch, der das Haus an die Prima Hotel Group verpachtet hat – die wiederum Johannes Hilser als Direktor angestellt hat. Dieser hatte lange Jahre in St. Georgen ein gut gehendes Hotel Garni. Zuletzt war er in einem neuen Haus in St. Georgen tätig – von wo man ihn nun abgeworben hat.

Die Frage des Brandschutzes, die letztlich dafür gesorgt hat, dass das renommierte Parkhotel einige Jahre geschlossen war, ist derzeit zumindest provisorisch geklärt – alle drei Etagen können jeweils über eine eingebaute Feuerschutztür über die improvisierte Feuertreppe abgesichert werden, bis der bereits beantragte Treppen- und Aufzugsturm auch die Barrierefreiheit herstellt, eine für die Optik herausragende Konstruktion, zu der man später auch Eigentümer Günther Möckesch beglückwünschen konnte. Er hatte es sich nicht nehmen lassen, ebenfalls zur Eröffnung zu kommen, nachdem sein Geschäftstermin beendet war.

In Kürze wird auch wieder das Hallenbad im Spa-Bereich des Hauses nutzbar sein – es werde ein neues Teil eingebaut, das für noch mehr Wohlgefühl sorgen soll. Das Wellnesshaus soll dann auch wieder der Bevölkerung zur Verfügung stehen, versprach Hilser.

Mitglieder des Gemeinderats und auch Bürgermeister Gallus Strobel machten ihren Antrittsbesuch und freuten sich ganz offensichtlich über die Wiedereröffnung. Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold überbrachte einen Blumengruß.

Schon recht intensiv war ein Gespräch, das Hilser mit Thomas und Sarah Weisser vom Haus der 1000 Uhren führte – da mag es wohl in Zukunft eine deutliche Annäherung geben. Dem Hotel wäre eine Zukunft wünschenswert, die die Vergangenheit noch übertrifft, soviel war aus Gesprächen der Besucher herauszuhören. Hilser und seine Mitarbeiter warteten am Eröffnungstag übrigens bereits auf die ersten Gäste, die schon gebucht hatten.