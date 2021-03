Das Wiedereinsetzen der beiden großen Glocken des Münsters an ihren angestammten Platz im Nordturm verlief Ende Januar trotz winterlichen Wetters reibungslos. Leider konnten aufgrund der Coronabestimmungen nur einige Passanten im Vorbeigehen einen kurzen Blick auf das Schauspiel werfen. Der Riss der Christus Salvator Glocke wurde in Holland von der Firma Royal Eijsbouts geschlossen. Nach eingehender Prüfung, die Erleichterung: die Glocke hat ihren wunderschönen Klang zurückerhalten. Am 19. März soll sie nun erstmals erklingen, gemeinsam mit der ebenfalls ausgebauten Jakobusglocke, die aus technischen Gründen entfernt worden ist.

Villingen-Schwenningen Jetzt hängen die Münsterglocken wieder an ihrem angestammten Platz im Nordturm

Der gesamte Glockenstuhl musste überholt und ein neuer Ringanker im Turmgeschoss gelegt werden. Die alte Betondecke wurde entfernt und durch eine Holzdecke ersetzt. Beide Glocken wurden für die Zeitdauer dieser Arbeiten bei der Firma Münch in Brigachtal gelagert. Dort wurden auch die neuen Klöppel der beiden Glocken hergestellt. Die Holz- und Zimmerarbeiten wurden von der Firma Kratt Holzbau Villingen durchgeführt. Nach Beendigung der Maurerarbeiten am Turm durch die Firma Hellstern aus Freiburg und dem Schließen der Geschossöffnung auf der Nordseite wurden die beiden Glocken durch die Firma Schneider aus Schonach installiert und justiert und können jetzt wieder geläutet werden.

Großes Fest geplant



Das Gemeindeteam der Münsterpfarrei plant zu diesem Anlass ein Fest auf dem Münsterplatz mit einem Dankeschön an alle Firmen und an alle Beteiligten des Projektes, sowie an alle, die durch ihre Spenden die Finanzierung der Maßnahmen möglich gemacht haben. „Leider kann dieses Fest auf absehbare Zeit wegen der geltenden Coronabestimmungen nicht durchgeführt werden.“ bedauert Tobias Hermle, der Sprecher des Teams. Er hofft aber, im Sommer dieses Fest abhalten zu können. Angeboten werden geführte Turmbesteigungen und ein Glockenkonzert unter der Leitung vom Diözesanglockeninspektor Herrn Wittekind.

Bereits ab dem 19. März wird die große Glocke wieder wie früher freitags um 11 Uhr als Mahnung und zur Aufforderung für den Frieden, für Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung läuten. Ebenfalls am 19. März werden zum Hochfest des Heiligen Josef zum ersten Mal seit langer Zeit wieder alle Glocken um 18.15 Uhr zum Gottesdienst läuten. – Der festliche Gottesdienst beginnt um 18.30 Uhr und findet nicht wie an Freitagen üblich in St. Fidelis, sondern ausnahmsweise im Münster ULF statt. – Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass die Coroanauflagen zu beachten sind.

Pfarrer Josef Fischer bedankt sich Namen der Münstergemeinde und der Seelsorgeeinheit Villingen bei allen sehr herzlich, die zum Gelingen des großen Unternehmens beigetragen haben. Nicht nur für ihn ist es eine große Freude, die beiden großen Glocken wieder zu haben und an besonderen Tagen die Christus Salvator Glocke mit ihrem weichen, tiefen Ton hören zu dürfen.