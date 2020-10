von Hans-Jürgen Götz

Das Sonnenblumenfeld der Familie Wildi bei den Bertholdshöfen war in den vergangenen Wochen ein beliebtes Ausflugsziel vieler Doppelstädter. Vor allem in den Abendstunden war diese blühende Oase das Ziel vieler Spaziergänger, die vor allem den Sonnenuntergang von hier aus beobachteten.

Jetzt ist das Sonnenblumenfeld der Familie Wildi abgeernet, es war in den vergangenen Wochen Ziel zahlreicher Besucher und Spaziergänger. Bild: Hans-Jürgen Götz

Familie Wildi hatte das Sonnenblumenfeld nach einigen Jahren Pause diesen Sommer wieder neu angelegt, nachdem der Zuspruch und die Anfragen aus der Bevölkerung immer mehr zugenommen hatten, wie sie selbst erklärten. Vor einigen Jahren war das Feld und das Mobiliar von Unbekannten zerstört worden, die einen hohen Schaden angerichtet hatten.

Möbel eingelagert

Nun ist es Herbst geworden, der Weizen geerntet und die Sonnenblumen verblüht. Das ist der natürliche Lauf der Jahreszeiten und so hat nun auch Familie Wildi die Ernte eingefahren und die extra großen Gartenmöbel eingelagert. Jetzt stehen nur noch die schweren Hinkelsteine und der große Holztisch von der Landesgartenschau auf dem Feld und die Sonnenblumen wurden der Energiegewinnung in einer Biogasanlage zugeführt, die Claudia Wildi erklärt. Dietmar Wildi und seine Ehefrau Claudia freuen sich, dass dieses Jahr alles perfekt gelaufen ist. Schäden waren keine zu beklagen und der Zuspruch aus der Bevölkerung sei enorm gewesen. „Wir haben sehr viel positives Feedback erhalten, persönlich, per E-Mail und in den sozialen Medien, das freut uns riesig“, so Dietmar Wildi.

Es gab sogar einige kleine Familienfeiern, darunter auch ein runder Geburtstag – natürlich alle unter Einhaltung der Corona-Regeln. „Das Geburtstagskind hat uns dann am Vormittag noch einen großen Korb mit Frühstück für unsere Mitarbeiter vorbei gebracht“, erinnert sich Claudia Wildi.

Klar, dass Familie Wildi das Sonnenblumenfeld auch im nächsten Jahr wieder einrichten wird, wie immer mit extra großen, skurrilen und bunten Gartenmöbeln. „Wir haben auch schon ein paar neue Ideen fürs nächste Jahr aber die verrate ich noch nicht“, schmunzelt Dietmar Wildi.

Selbstverständlich soll das Feldauch weiterhin für jeden frei und kostenlos zugänglich bleiben. „Das Lob der Besucher ist uns Lohn genug“, sagt Ehefrau Claudia, die zusammen mit ihren Söhnen Benedikt und Pius bei der Planung und Gestaltung der Anlage mit arbeitet.

Während die Vögel sich über den Sommer an den Sonnenblumenkernen satt essen konnten, genossen vor allem auch die vielen Insekten das Angebot der Wildblumen im Feld. Auch das sei ein wichtiger Beitrag im Sinne der Hege und Pflege der Kulturlandschaft und zum Erhalt der Artenvielfalt.