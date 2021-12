Das neu erschienene Heimatjahrbuch des Schwarzwald-Baar-Kreises, der Almanach, bietet eine Fülle an Geschichten über Menschen und Ereignisse aus dem Landkreis. Gleich zwei Beiträge widmen sich dem Verschwinden der Firma Saba.

Fotograf Hans-Jürgen Götz begleitete den bunten Abbruch des Traditionsunternehmens in einer Bilderstrecke. Kurz, bevor das Areal an der Peterzeller Straße in diesem Jahr dem Erdboden gleichgemacht wurde, war es Ziel für eine ungewöhnliche Graffiti-Aktion des Künstler Jonas Fehlinger.

Die Graffiti-Kunst auf dem ehemaligen Saba Areal zog im Frühjahr über Wochen hinweg Menschen aus der ganzen Region an. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Im Bewusstsein, dass ihre Werke nur wenige Monate überdauern würde, haben er und weitere Graffitikünstler das alte Gemäuer mit farbenfroher Bildern verziert. Und damit überregionale Beachtung erzielt.

Saba, die Weltmarke

Im Beitrag „Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt“ kommen zahlreiche Personen zu Wort, die eine besondere Verbindung zu Saba hatten. Beispielsweise Horst Rascher, der in den 1960er Jahren als Box-Champion den Namen Saba in die ganze Welt hinaustrug.

Blick ins legendäre Villinger MPS-Studio von Hans-Georg Brunner-Schwer. | Bild: Nathalie Göbel

Und es gibt auch einen Blick in das legendäre Tonstudio von Hans-Georg Brunner-Schwer. „HGBS“, technischer Geschäftsführer der Saba-Werke, war der Mann, der in den 1960er Jahren Jazz-Hauskonzerte mit berühmten Musikern wie Duke Ellington und Friedrich Gulda veranstaltete und die Musik in bis dato nicht bekannter Qualität auf Tonband aufzeichnete. Stellvertretend für alle privaten Sammler von Saba-Schätzen wird zudem Gunnar Frey portraitiert.

Da es bis heute viele „Sabanesen“, also ehemalige Mitarbeiter des legendären Fernseh- und Rundfunkgeräteherstellers gibt, die nach wie vor eine tiefe Beziehung zu ihrem ehemaligen Arbeitgeber haben, ist für das Jahr 2023 eine große Ausstellung im Franziskanermuseum geplant. Dort sollen zahlreiche Exponate gezeigt werden.

Das Heimatjahrbuch des Schwarzwald-Baar-Kreises ist ab sofort im Buchhandel für 20 Euro erhältlich.