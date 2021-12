von Jörg-Dieter Klatt

Sichtlich erleichtert zeigt sich Fördervereinsvorstand Ulrich Murawski angesichts der Zusendung des begehrten Roten Punktes: Damit kann mit der Sanierung des Tannheimer Freibads endlich begonnen werden.

Ohne Roten Punkt geht gar nichts. So ist das auch bei der Freibadsanierung in Tannheim. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Nun können die freiwilligen Helfer des Fördervereins mit den seit langen geplanten Umbaumaßnahmen des kleinen, aber feinen Familienbades am Wolfsbach loslegen. Unter dem Motto „Was wir selber machen können, machen wir auch selbst“ sollen einige Gewerke mit vereinten Kräften und Fachwissen aus dem Kreis der Freibadgönner gestemmt werden.

Wenn das Wetter es zulässt, wird das Becken mit Kies und Sand in Lagen verdichtet aufgefüllt. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Bis der Rote Punkt nun am Zaun des Freibades aufgehängt werden konnte, blieb den Aktiven nichts anderes übrig, um vorbereitende Maßnahmen in die Hand zu nehmen. So musste die Baustelle zunächst einmal zugänglich gemacht werden. Auch am Becken wurden im Vorfeld der Umgestaltung das Ein-Meter-Sprungbrett ebenso demontiert wie die Einstiegsleitern zum Schwimmbecken.

Da die Wassertiefe nur noch 1,45 Meter betragen wird, muss das Becken, unter dem Sprungturm war es bisher gut drei Meter tief, mit Sand und Kies aufgefüllt werden. Zunächst war geplant, dass zukünftig in einem Edelstahlbecken geschwommen werden kann. Allein die Kosten für solch ein Becken übersteigen die finanziellen Möglichkeiten des Fördervereins. „Nun wird das Becken mit einer Kunststoffhaut ausgekleidet. Diese ist auch sehr haltbar und deutlich günstiger“, erklärt Vereinsmitglied Karl Baumgärtner in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Wasser wird eingespart

Mit der geringeren Wassertiefe im großen Becken gehen einige Vorteile für den Badebetrieb einher. So braucht man nicht mehr so viel Frischwasser, um das Becken zu füllen. Vor dem Hintergrund, dass man schon seit einiger Zeit nicht mehr einfach das Wasser des nahen Wolfsbaches ins Becken leiten darf, sondern Wasser aus dem Trinkwassernetz einfüllen muss, dürfte das zu einer guten Einsparung führen. Daneben muss auch wesentlich weniger Wasser in der Aufbereitungsanlage gefiltert und erwärmt werden.

Sprung ins kühle Nass fällt weg

„Außerdem muss kein ausgewiesener Bademeister mehr die Badeaufsicht führen“, erläutert der rührige Vereinschef. Sicherlich werden viele, vor allem jugendliche Besucher, den Sprung ins kühle Nass vermissen. Das Ein-Meter-Sprungbrett ist bereits abgebaut. Der markante Sprungturm bleibt allerdings erhalten. Wenn sich ein großzügiger Spender findet, soll er künftig als Ausgangspunkt einer noch zu installierenden Wasserrutsche dienen.

Auf Spenden angewiesen Das Tannheimer Freibad muss nach über 50 Jahren grundsaniert werden. Dazu gehört sowohl die Wasseraufbereitung als auch der Sanitär- und Technikbereich. Seit Jahren wird auf den Baustart hingearbeitet. Ein erklecklicher Teil der Finanzierung stammt aus kleinen und größeren Spenden. Der Förderverein ist auch weiterhin auf aktive und finanzielle Hilfe angewiesen, damit das beliebte Sommerfreibad weiter in Betrieb bleiben kann. Infos auch unter www.freibad-tannheim.de

Neue Sanitärräume

Deutlich sichtbar werden allerdings die Umbaumaßnahmen an den Gebäuden sein. Sanitär- und Technikräume werden neu erstellt oder grundlegend saniert. Nachdem sowohl das Land Baden-Württemberg über das ELR-Programm als auch die Stadt Villingen-Schwenningen finanzielle Zusagen gemacht haben, steht die Finanzierung der Umbaumaßnahmen. Zunächst werden, soweit es die Temperaturen zulassen, mit Fundament- und Maurerarbeiten begonnen.

Badebetrieb soll im Sommer wieder starten

Mit Rolf Keller und Karl Baumgärtner stehen zwei fachkundige Senioren zur Verfügung, die zusammen mit Vereinsvorsitzendem Murawski mit Elan die ersten Bauschritte ausführen. „Wenn alles klappt, soll bereits im kommenden Sommer der Badebetrieb wieder aufgenommen werden“, hoffen die Beteiligten einhellig.