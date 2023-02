Während der Fastnacht kommt es zu zahlreichen Straßensperrungen und Umleitungen durch Fasnetveranstaltungen. Die teilt die Stadtverwaltung mit. Die Sperrungen werden nach den Umzügen und der Straßenreinigung wieder aufgehoben. Ein Überblick.

Sperrungen am Donnerstag

VS-Villingen: Da sich während der närrischen Tage zahlreiche Fußgänger in der Färberstraße aufhalten, wird diese ab Donnerstagmorgen, 16. Februar, für den Verkehr gesperrt. Die Zufahrt ins Rietviertel ist über die Fastnachtstage über die Rosengasse möglich, die Einbahnstraßenrichtung in der Brunnenstraße wird gedreht.

An allen Straßen, durch die die Fasnet-Umzüge am Donnerstag, 16. Februar, Sonntag, 19. Februar, Montag, 20. Februar und am Dienstag, 21. Februar, verlaufen, ist das Halten und Parken verboten. Die betroffenen Straßen werden rechtzeitig vor der jeweiligen Veranstaltung gesperrt, um einen reibungslosen Ablauf der Fastnachtsumzüge zu gewährleisten. Entsprechende Hinweise werden ausgeschildert.

Wegen des Kinderumzugs in Villingen sind am Donnerstag, 16. Februar, im Innenstadt-Bereich ab 12 Uhr die Niedere Straße ab der Einmündung Bertholdstraße am Niederen Tor zwischen Niedere Straße und Gerberstraße, die Goldgrubengasse (Bereich Fußgängerzone) sowie der Romäusring zwischen Niedere Straße und Färberstraße gesperrt. Der Umzug beginnt um 14 Uhr.

VS-Schwenningen: Auch in der Schwenninger Innenstadt kommt es am Donnerstag von 13.30 bis etwa 16.30 Uhr zu Verkehrseinschränkungen aufgrund des Kinderumzugs der Ziegel-Buben. Dieser beginnt um 14 Uhr. Der Aufstellungsraum befindet sich im Bereich des Hockenparkplatzes und der Fußgängerzone In der Muslen.

Die Umzugsstrecke verläuft über die Fußgängerzone In der Muslen / Friedrich-Ebert-Straße / Jakob-Kienzle-Straße / Uhlandstraße (Fußgängerzone) / In der Muslen / Muslenplatz. Umzugsstrecke und Aufstellungsraum sind für den Verkehr voll gesperrt.

Bereits um 13 Uhr wird am Hockenplatz der Kindernarrenbaum aufgestellt. Am Abend findet ab 18.30 Uhr die Schlüsselübergabe in Schwenningen statt. Die Narren stellen sich ab 18 Uhr am Gasthaus Felsen auf, die Umzugsstrecke verläuft über die Bürkstraße, Gartenstraße und Bildackerstraße zum Rathaus.

Sperrungen am Sonntag

VS-Villingen: Die Innenstadt ist am Sonntag, 19. Februar, von 12 bis 22 Uhr teilweise für den Verkehr gesperrt. Die Umzugsstrecke zum Empfang des Katers Miau aus dem Romäusturm ab 14 Uhr verläuft von der Oberen Straße zur Rietstraße, von der Rietgasse bis zum Romäusturm. Der Rückmarsch vom Romäusturm verläuft über die Rietgasse, der Rietstraße, der Niederen Straße bis zur Tonhalle. Von der Neuen Tonhalle aus geht es um 16.30 Uhr über die Niedere Straße (Katerbrunnen) in die Rietstraße. Anschließend beginnt um 18 Uhr die Schlüsselübergabe am Münsterplatz. Die Aufstellung findet beim Riettor statt, die Umzugsstrecke verläuft über die Rietstraße, die Obere Straße und den Münsterplatz. Nach der Schlüsselübergabe wird der Umzug auf folgender Strecke fortgesetzt: Kaufhausgasse, Rietstraße, Rietgasse.

Die Fastnachtssuche der Glonki-Gilde startet um 19 Uhr am Bickentor. Eine Gruppe läuft ab der Niederen Straße 55 in die Bickenstraße. Die zweite Gruppe startet beim Riettor. Die dritte Gruppe beginnt am Oberen Tor. Die drei Gruppen treffen sich auf dem Latschariplatz, bevor sie gemeinsam ihren Umzug in die Bickenstraße fortsetzen. Anschließend findet der Abmarsch aller drei Gruppen vom Bickentor über die Bickenstraße in die Rietstraße statt.

VS-Schwenningen: Der Große Umzug in Schwenningen am Sonntag, 19. Februar, beginnt mit der Aufstellung ab 11 Uhr im Bereich Gasthaus Felsen. Der Umzug startet um 14 Uhr. Die Strecke verläuft über die Bildackerstraße, Paul-Jauch-Straße, Sturmbühlstraße, Marktstraße, Marktplatz, Kirchstraße, Muslenplatz, In der Muslen, Harzerstraße, Alleenstraße, Jahnstraße, Turnerstraße und Bürkturnhalle.

Sperrungen am Montag

VS-Villingen: Am Fastnachtsmontag, 20. Februar, ist die Innenstadt ab etwa 7 Uhr für den Verkehr gesperrt. Beginnend mit dem Umzug des Katzenmusikvereins Miau um 8 Uhr (Aufstellung ab 7 Uhr in der Herd- und Bleichestraße), der über die Bleichestraße, Bertholdstraße, Niedere Straße, Bickenstraße, Klosterring, Obere Straße, Rietstraße, Rietgasse, Bogengasse, Zinsergasse, Romäusring und Färberstraße verläuft. Die Fortsetzung des Umzugs ab 10.30 Uhr läuft über die Rietstraße, Obere Straße, Benediktinerring, Rietstraße, Färberstraße, Romäusring und Niedere Straße. Anschließend geht es um 11.15 Uhr über die Niedere Straße, Rietstraße und durchs Riettor weiter.

Beim Historischen Umzug der Narrozunft geht es ab 8 Uhr mit der Aufstellung in der Bertholdstraße, zwischen Warenburgstraße und Niedere Straße los. Die Umzugsstrecke verläuft über die Niedere Straße, Bickenstraße, Bärengasse, Hafnergasse, Obere Straße, Rietstraße und Riettor.

Der Umzug der Südstadt-Clowns in der Villinger Innenstadt setzt sich ab 10.15 Uhr in Bewegung. Beginnend mit der Aufstellung um 10 Uhr in der Bertholdstraße verläuft der Umzug über die Niedere Straße, Bickenstraße, Bärengasse, Hafnergasse, Obere Straße, Rietstraße, Rietgasse, Bogengasse, Zinsergasse, Romäusring, Niedere Straße, Rietstraße und Riettor.

Ab 14.15 Uhr startet der Maschgere Lauf der Narrozunft Villingen am Oberen Tor. Die Umzugsstrecke verläuft über die Obere Straße zur Rietstraße. Der Umzug der Glonki-Gilde ab 16.30 Uhr verläuft über die Niedere Straße in die Rietstraße.

Sperrungen am Dienstag

VS-Villingen: Weiter geht es mit dem närrischen Treiben am Dienstag, 21. Februar. Mit dem Großen Umzug der Zuggesellschaft erreicht die Villinger Fastnacht ihren Höhepunkt. Aufstellung ist ab 12.30 Uhr im Bereich Bertholdstraße, Warenburgstraße, Bleichestraße und Romäusring. Der Umzug verläuft durch folgende Straßen: Bertholdstraße, Niedere Straße, Bickenstraße, Klosterring, Obere Straße, Rietstraße bis Riettor.

VS-Schwenningen: Am 21. Februar findet in Schwenningen das Fastnachtsverbrennen statt. Beginn der Aufstellung ist um 18 Uhr, gegen 18.30 Uhr startet der Umzug. Die Umzugsstrecke: Bürkstraße, Kirchstraße, Muslenplatz.

Straßensperrungen während der Fasnet in den Ortsteilen

Aufgrund verschiedener Fasnet-Veranstaltungen kommt es in den Ortsteilen ebenfalls zu kurzfristigen Straßensperrungen.

Donnerstag, 16. Februar: Für den Umzug der Osemalizunft Tannheim wird die Umzugsstrecke vom Lindenbergweg, Überaucher Straße, Stankertstraße, Tannheimer Ring und Wolterdinger Straße für den Verkehr gesperrt. Die Aufstellung der Umzugsteilnehmer erfolgt ab 13.30 Uhr.

Zur Schlüsselübergabe der Gayser-Gilde wird von 17.30 bis 18.30 Uhr der Bereich des Kirchbergs, Neuhauser Straße bis Einmündung Steinatstraße im Ortsteil Obereschach vorübergehend gesperrt.

Im Ortsteil Pfaffenweiler veranstaltet der Narrenverein Wolfbach-Rolli den Umzug entlang der Strecke Neuer Weg, Dahlienweg, Steinbühlstraße und Efeustraße. Der Bereich ist ab der Aufstellung um 13.45 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Im Ortsteil Weilersbach findet der Zinkenumzug der Narrenzunft Epfelschittler Willerschbach statt. Beginn ist um 17 Uhr. Die Umzugsstrecke verläuft über die Lindenbaumstraße und die Unterdorfstraße. Die Strecke ist ab 16.30 Uhr gesperrt.

Im Ortsteil Weigheim startet der Kinderumzug der Narrenzunft Weigheim um 13.30 Uhr. Die Umzugsstrecke verläuft über die Straße In Geren, Albstraße, Deißlinger Straße, Mühlhauser-Straße, Untere Straße, Alfons-Käfer-Straße, Mühhauser Straße und Kirchplatz. Die Strecke ist ab 13 Uhr gesperrt.

Montag, 20. Februar: Für den Umzug der Osemalizunft Tannheim wird die Umzugsstrecke vom Lindenbergweg, Überaucher Straße, Stankertstraße, Tannheimer Ring und Wolterdinger Straße für den Verkehr gesperrt. Die Aufstellung der Umzugsteilnehmer erfolgt ab 13.30 Uhr.

Der Umzug des Narrenvereins Wolfbach-Rolli im Ortsteil Pfaffenweiler verläuft über die Straßen Neuer Weg, Dahlienweg, Steinbühlstraße und Efeustraße zur Festhalle. Die Aufstellung erfolgt um 13.30 Uhr.

Zum Rum-und-Num-Umzug in Weilersbach wird die Strecke über die Längentalstraße, Mitteldorfstraße, Wilhelm-Becker-Straße bis zur Glöckenberghalle für den Verkehr ab der Aufstellung um 13.30 Uhr gesperrt.