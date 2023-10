Inzwischen ist die Hauptseite übersät mit Flecken in unterschiedlichsten Tönen – von Eierschalenweiß bis zum hellen Mintgrün. Das Museum wird im unteren Bereich neu gestrichen. So willkürlich, wie es wirkt, ist die Sache aber nicht, heißt es in einer Mitteilung. Mitarbeiter von Museum, Gebäudewirtschaft und unterer Denkmalbehörde kamen zusammen, um eine historisch korrekte und stimmige Farbauswahl zu treffen. Die ocker-orangefarbene Farbschicht, die Jahrzehnte den Museumsanblick prägte, ist erneuerungsbedürftig. Auf jeder Hausseite schimmert sie in einer anderen Variation. Die eine Farbe gibt es schon jetzt nicht. Absplitterungen machten zudem ein kräftiges Blaugrau – vermutlich aus der Bauphase der 1950er Jahre – sichtbar. Ist gar die Rückkehr zur ursprünglicheren Farbe eine Option? Um das herauszufinden, ist ein Restaurierungsbüro mit Farbbefunden beauftragt worden. Jeder Fleck in Grau, Blau oder Weiß ist eine Anlehnung an historische Bauphasen des Museums. Inzwischen wurde eine Entscheidung gefällt. In den kommenden Tagen wird die Fassade in einheitliche Farbe getaucht und damit kann eines der ältesten erhaltenen Häuser Schwenningens im Zentrum auch optisch wieder Präsenz zeigen.