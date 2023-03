Die von der Stadt vorgesehene Sanierung der Kirnacher Straße in Villingen ist bei den Beratungen in den Ausschüssen des Gemeinderates in eine politische und planerische Sackgasse geraten. Bei den Stadträten den Verantwortlichen der Verwaltung herrscht Ratlosigkeit: Wohin mit den Elterntaxis, die den geplanten Kindergarten im neuen Quartier „Oberer Brühl“ ansteuern? Und wohin mit den Fahrradfahrern?

2,2 Millionen Euro für Kanal- und Straßenierung

Die Stadt will von Herbst 2023 bis Herbst 2024 die alte Kanalisation und die marode Straße für 2,2 Millionen Euro grundhaft sanieren lassen. Auslöser ist die Entwicklung des angrenzenden neuen Wohn- und Verwaltungsquartiers „Oberer Brühl“, der ehemaligen Kaserne Mangin, an der Kirnacher Straße. Geplant sind neue Geh- und Radwege auf beiden Seiten, rund 40 Parkplätze für den geplanten Kindergarten, die Musikakademie und die städtischen Dienststellen, neu gestaltete Bushaltestellen und Fußgängerüberwege.

Kindergarten wird auf einmal doppelt so groß

Soweit so gut. Die Planung ins Wanken bringt jetzt aber eine neue Entwicklung, zu der sich Gemeinderat und Stadt kurzfristig entschlossen haben. Man will den geplanten Kindergarten im Quartier Oberer Brühl, der in einem noch zu sanierenden ehemaligen Unteroffiziersheim an der Kirnacher Straße untergebracht werden soll, doppelt so groß ausbauen als ursprünglich vorgesehen. Um den Mangel an Kindergartenplätzen in Villingen zu mindern, sollen die Kapazitäten von 65 auf 137 Kinder ausgeweitet werden.

Der künftige Kindergarten an der Kirnacher Straße soll acht Gruppen mit 137 Kindern fassen. Doch wo sollen die „Elterntaxis“ parken? | Bild: Hans-Jürgen Götz

In den Sitzungen des Technischen Ausschusses am Dienstag und im Verwaltungsausschuss am Mittwoch wiesen indes zahlreiche Stadträte auf die Folgen dieser Vergrößerung hin: Wenn nur die Hälfte der Eltern ihre Kinder mit dem Auto am Kindergarten abliefert, gibt es dort vermutlich ein größeres Verkehrs- und Parkplatzproblem.

Grüne gegen gemischten Fuß- und Radweg

Hinzukommt: Die Fraktion der Grünen stellt sich bei dem geplanten gemeinsamen Fuß- und Radweg quer. Die Mischung von Fußgänger und Radfahrer, zumal mit den schnellen E-Bikes, sei zu gefährlich.

Tempo 30 auf der Kirnacher Straße gefordert

Fraktionssprecherin Ulrike Salat forderte im Technischen Ausschuss, die Radler auf einen Radstreifen auf die Straße zu verbannen. Um die Verkehrssicherheit auf der Straße zu gewährleisten, soll dafür Tempo 30 angeordnet werden.

Anstelle des bisherigen Gehwegs auf der rechten Seite der Kirnacher Straße will die Stadt gerne einen kombinierten Geh- und Radweg bauen. Doch dagegen gibt es Widerstand. Die Fahrradfahrer sollen auf die Straße, fordern die Grünen und auch andere Stadträte. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Bauamtsleiterin Silvie Lamla wies darauf hin, welche Konsequenzen eine solche Umplanung haben wird. Die Sanierung der Kirnacher Straße sei planerisch und baulich auch die Sanierung der Richthofenstraße und die Erneuerung der Brigachbrücke in der Peterzeller Straße eingetaktet. Wenn sich jetzt die Kirnacher Straße verzögere, drohen allen drei Maßnahmen ebenfalls Verzögerungen.

Bauamtsleiterin Silvie Lamla warnt vor einer umfassenden Neuplanung. Das könnte gleich mehrere große Straßenprojekte in Villingen zeitlich in Verzug bringen. | Bild: Stadt Villingen-Schwenningen

Zweifel in fast allen Fraktionen

Im Verwaltungsausschuss am Mittwoch wurde die Thematik erneut diskutiert. Sprecher fast aller Fraktionen äußerten Zweifel, dass die Planung, so wie sie jetzt vorgesehen ist, mit der anvisierten Kindergarten-Vergrößerung funktionieren wird.

„Es kann nicht sein, dass die Eltern ihre Kinder an der Kirnacher Straße anliefern müssen“, monierte beispielsweise Ulrike Heggen (Freie Wähler). „Das ist schwierig oder nicht machbar“. Die Stadträtin regte an, die Eltern mit ihren Autos in das Quartier einfahren zu lassen, damit die Kinder direkt am Kindergartengebäude aussteigen können.

Stadträtin Ulrike Heggen: „Es kann nicht sein, dass die Eltern ihre Kinder an der Kirnacher Straße anliefern müssen.“ | Bild: privat

Bührer will Elterntaxis nicht im Wohnquartier

Bürgermeister Detlev Bührer hielt dagegen. Es sei geplant, das Quartier Oberer Brühl verkehrsberuhigt zu gestalten. Externer Verkehr soll nicht reinfahren. Die Eltern müssten daher ihre Autos außerhalb des Quartiers parken, sei es in der Kirnacher oder der Pontarlierstraße.

Doch kann das funktionieren? Da hatten auch andere Stadträte wie SPD-Sprecher Nicola Schurr (“wir haben noch nicht die richtige Lösung“) oder der FDP-Fraktionsvorsitzende Frank Bonath (“das scheint mir nicht ausgereift“) große Bedenken.

Am Ende war sich das Gremium einig, keinen Beschluss zu fassen. Am Montag wollen die Ratsfraktionen noch einmal intern beraten, am Mittwoch liegt der Ball dann im Feld des Gemeinderates. Der soll dann entscheiden, wie es weitergehen soll.

Geht die Verkehrsplanung in die nächste Runde?

Entweder gibt der Rat grünes Licht für die vorliegende Planung. Oder aber, so formulierte es Oberbürgermeister Jürgen Roth, „wir beschäftigen uns mit der Planung in einer weiteren Sitzungsrunde“. Das würde allerdings bedeuten, das der Zeitplan für die Straßensanierung und möglicherweise auch die Folgeprojekte ins Wanken gerät.