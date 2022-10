Einstimmig und mit Hurra stürmt der Gemeinderat einem 44 Millionen Eure teuren Projekt auf dem früheren Kasernengelände entgegen. 158 Verwaltungsbeschäftigte sollen in drei Groß-Gebäuden künftig neue Arbeitsplätze bekommen.

Die angespannte Haushaltslage hat den Gemeinderat nicht davon abgehalten, den endgültigen Haken an das Vorhaben zu setzen. Zwei fünfstöckige Mannschaftsgebäude der früher hier stationierten französischen Streitkräfte werden dazu baulich ertüchtigt.

Wie instabil ist das Gebäude fürs Archiv?

Besondere Stärkung benötigt ein drittes Gebäude, in dem das Archiv untergebracht werden soll, das seit Jahren an der Lantwattenstraße unter kritikwürdigen Bedingungen angesiedelt ist. Das künftige Archivgebäude im Oberen Brühl erweist sich nun allerdings als besonders instabil.

Hinter dem einst schönen Franzosenkino vergammeln Werte und Historie.

13.500 Quadratmeter an Fläche werden damit für die Verwaltung geschaffen. Beheizt werden soll die Anlage mit Geothermie, also mit Wärme aus tieferen Erdschichten. Davon versprechen sich die Rathaus-Planer auch eine Kühlungsmöglichkeit im Sommer. Die Räume würden generell über die Fenster belüftet.

Auf den Dachflächen sollen Kollektoren für Photovoltaik Platz finden. Andererseits vergrößert die Stadt hier aber auch bestehende Dachgauben, was Flächen für Kollektoren einengt. November 2024 (Archiv) bis Mai 2025 (Verwaltung) sind als Einzugstermine geplant.

Stadt will raus aus der Miete

Ein Effekt des Projekts sei, so Oberbürgermeister Jürgen Roth, dass angemietete Räume künftig nicht mehr benötigt würden. Zum Beispiel das alte Seemann-Gebäude nahe des Aussichtsturms. Hier logiert zu wesentlichen Teilen das Bürgeramt.

Rathaus bleibt in der City Die Rathäuser bleiben in der Stadt. Trotz der Großinvestition der Verwaltung für eigene, neue Büroräume auf dem Kasernenareal soll der zentrale Service der Bürgerämter an den angestammten Plätzen verbleiben: in Villingen beim Münster und in Schwenningen am Marktplatz.

Den Umzug hinter den Goetheplatz planen kann nun auch das Haupt- und Personalamt. Die Behörde ist bislang im Villinger Rathaus beim Münster angesiedelt.

Die Finanzen der Stadt werden mit dem Projekt so sehr strapaziert, dass die Verwaltung ein anderes Vorhaben zurückstellen will. Die mit bislang rund zehn Millionen Euro angesetzte Sanierung des Theaters am Ring soll davon betroffen sein. Details dazu werden in einer kommenden Sitzung erwartet, hießt es.

Banse hoffnungsfroh, Bonath kritisch

Im Gemeinderat wurde nicht mehr lange diskutiert angesichts mehrfacher Vordebatten. Sozialdemokrat Frank Banse zeigte sich optimistisch, dass die 44 Millionen Euro für das Projekt nun ausreichen würden, nachdem das Vorhaben insgesamt mit 33 Millionen kostengeschätzt war. Banse stützt seinen Optimismus erklärtermaßen auf die erfahrenen Kräfte der Verwaltung. Amtschef Dieter Kleinhans sowie der Architekt und Projektleiter Tobias Walderich wurden von den Räten bereits jetzt mehrfach für ihr Wirken gelobt.

FDP-Fraktionssprecher Frank Bonath meldete Zweifel an, wonach die früher für eine Verwaltungszusammenfassung angekündigte Effizienzrendite für eine solche Investition noch greifbar sein könnte. Er hadert vor allem mit dem Archiv. Dafür wäre ein Neubau die bessere Entscheidung gewesen. Die Kosten für Statik – Bonath spricht von 13 Millionen Euro – seien viel zu hoch, erklärte er. „Insgesamt müssen wir es aber machen“, erklärte auch er.

Auf dem Gelände sollten auch umfangreiche Wohnprojekte realisiert werden, die Pläne wurden von der Zeitenwende überholt: