Gesperrt war am Montag die Durchfahrt durch das Obere Tor in Villingen. Ursache sind Bauarbeiten in der Turmspitze des Stadttores in 20 Meter Höhe. Dort haben Handwerker der Holzbaufirma Summ begonnen, zwei doppelflügelige Fensterläden einzubauen.

In der oberen Plattform des Torturms im sechsten Stock werden auf der Innenstadt zugewandten Seiten die Wetterschutzbohlen entfernt und die Läden installiert, die geöffnet werden können. Knapp 20 Meter über Grund, unmittelbar unter dem Dachspitz, eröffnet sich den Besuchern künftig buchstäblich ein einmaliger Aus- und Tiefblicke über die Dächer und in die Straßen und Gassen des mittelalterlichen Städtchens.

Wer den Turm des Oberen Tores mit einer Führung besteigt, wird mit diesem Blick über die Innenstadt von Villingen belohnt. | Bild: Hahne, Jochen

Christine Blessing, Bauleiterin im Hochbauamt, hatte die Idee für diese Öffnung. Und Stadtführer Klaus Richter hat für die Anschubfinanzierung gesorgt: Bei 59 Führungen der neuen Stadtführung „Tore und Türme“ und seinem runden Geburtstag hat Richter insgesamt über tausend Euro Spenden gesammelt, damit diese gute Idee in die Tat umgesetzt wird. Die Stadt legt den Rest darauf. Die Kosten liegen immerhin bei etwa 18.000 Euro.

Die Führung „Türme und Tore“ zählt schon jetzt zu den gefragtesten in Villingen. Sie führt ins Pulvertürmle, auf den Kirchturm der Johanneskirche, in den Turm des Oberen Tores und auf den Romäusturm. Mit den neuen Luken im Oberen Tor können die Besucher den Ausblick über die Stadt noch besser erleben.

Unter dem Dach des Turmes werden zwei Fensterluken geschaffen. | Bild: Hahne, Jochen

Ursprünglich hatte das Hochbauamt sogar überlegt, die Wetterschutzbohlen durch eine Verglasung zu ersetzen. Angesichts der bombastischen Rundumsicht wäre dies mit Sicherheit ein touristischer Höhepunkt geworden.

Die Verantwortlichen der Stadt haben diese Idee wieder fallen gelassen. Beispielsweise hätte sich die Frage gestellt, wer dort oben die Fenster regelmäßig putzt, damit die Besucher auch den Ausblick genießen können. So bleibt es nun bei den beiden Holzläden.